Alejandro Estrada logró consagrarse como el gran vencedor de la tercera temporada del popular reality ‘La casa de los famosos Colombia’ en su edición 2026.

Tras permanecer cuatro meses en aislamiento total, el reconocido actor y modelo oriundo de Cúcuta se convirtió en la última persona en apagar las luces del recinto, asegurando el millonario premio de 400 millones de pesos.

El actor superó a Juanda Caribe con una contundente votación del público en la gala final

La gala de cierre, emitida en vivo y en directo a través de la señal del Canal RCN, registró una movilización masiva de televidentes en la plataforma digital, quienes apoyaron a sus competidores favoritos hasta el último minuto.

Alejandro Estrada obtuvo el 63.87% del respaldo total de la audiencia, una cifra contundente que le permitió imponerse con una amplia ventaja sobre el barranquillero Juanda Caribe, quien ocupó el segundo puesto al alcanzar el 28.11% de los sufragios.

Además de Estrada y Juanda Caribe, la etapa definitiva del concurso contó con la participación del deportista Tebi Bernal y el creador de contenido Valentino Lázaro. Los cuatro finalistas disputaron el título luego de superar semanas de complejas estrategias de convivencia, alianzas milimétricas y desafíos internos dentro de la casa.

Alejandro Estrada consigue su primer triunfo en la televisión tras participar en múltiples realitys

Este logro representa un momento clave en la trayectoria de Alejandro Estrada en la pantalla chica, pues es el primer concurso de este estilo en el que consigue el primer lugar. El cucuteño ya contaba con experiencia previa en este tipo de formatos de competencia en el país, habiendo formado parte de los elencos de producciones de gran renombre como ‘Protagonistas de novela’, ‘Soldados’ y ‘MasterChef Celebrity’.

Tras ganarse el afecto de miles de colombianos durante los cuatro meses de encierro, el nuevo campeón abandonó las instalaciones del programa para asimilar el impacto mediático exterior y prepararse para el reencuentro con sus seres queridos.

Así quedó la votación de La Casa de los Famosos Colombia 2026 frente a temporadas anteriores

El desenlace de esta entrega contrasta con los resultados registrados en la versión del año pasado. En la segunda temporada del reality, el barranquillero Andrés Altafulla se coronó campeón al consolidar el 51.84% de la votación digital.

En aquella oportunidad, la competencia fue mucho más ajustada frente a su rival directa, Melissa Gate, quien obtuvo el segundo lugar con un 44.81% del apoyo del público. La victoria de Estrada en este 2026 consolida un margen de diferencia mucho más amplio por parte de la audiencia digital frente a sus competidores.