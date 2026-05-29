La plataforma Netflix continúa ampliando el universo de La familia Ingalls y confirmó la incorporación de Willa Dunn para interpretar a Nellie Oleson en la segunda temporada.

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El personaje de Nellie es considerado uno de los más emblemáticos de la serie original emitida entre 1974 y 1983, donde fue interpretado por Alison Arngrim.

En esta nueva adaptación, Netflix apostará por una versión más compleja del personaje. Según la descripción oficial, Nellie será presentada como una niña inteligente, segura de sí misma y de carácter fuerte, aunque también mostrará un lado más vulnerable y emocional.

X @fortavat Nellie de La familia Ingalls

La producción señala que detrás de su actitud desafiante y conflictiva existirá un deseo genuino de amistad y aceptación, especialmente en su relación con Laura Ingalls.

La protagonista de esta nueva versión será Alice Halsey, quien interpretará a Laura Ingalls, mientras que Luke Bracey dará vida a Charles Ingalls y Crosby Fitzgerald interpretará a Caroline Ingalls.

Willa Dunn es reconocida por su participación en Only Murders in the Building, donde interpreta la versión joven del personaje de Meryl Streep.

Además, la actriz ha participado en producciones como Poker Face, Inside Amy Schumer y la película Coup!.

La nueva versión de La familia Ingalls estrenará su primera temporada el próximo 9 de julio de 2026 con ocho episodios.

'Little House On The Prairie' Reboot Finds Its Nellie Oleson: Willa Dunn Joins Netflix Series For Season 2 https://t.co/vQN0lFv0Qy — Deadline (@DEADLINE) May 27, 2026

La serie está producida por CBS Studios y Anonymous Content, mientras que la showrunner será Rebecca Sonnenshine, conocida por trabajar en series como The Boys y The Vampire Diaries.

Netflix describió la producción como una mezcla entre drama familiar, relato de supervivencia y una historia de origen ambientada en el Oeste estadounidense.

La compañía también confirmó que la serie fue renovada para una segunda temporada incluso antes de su estreno debido a la alta expectativa generada entre el público.