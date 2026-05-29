La cantante y actriz Jennifer López continúa siendo una de las figuras más admiradas del entretenimiento no solo por su carrera artística, sino también por el estilo de vida saludable que mantiene a sus 56 años.

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A lo largo de los años, la artista ha compartido algunos de los hábitos que forman parte de su rutina física y alimenticia, una combinación basada en disciplina, entrenamiento de fuerza y una dieta equilibrada.

López ha destacado que su alimentación está organizada alrededor de cinco grupos fundamentales: proteínas, vegetales, grasas saludables, carbohidratos y una correcta hidratación. Además, la cantante evita en gran medida los alimentos ultraprocesados y prioriza productos naturales ricos en nutrientes.

Isaac Esquivel/EFE EFE

Entre los alimentos que suele incluir en su dieta destacan el salmón, la lubina y las nueces, reconocidos por ser fuentes importantes de omega 3 y omega 6, grasas saludables asociadas al bienestar cardiovascular y muscular.

La intérprete también ha hablado abiertamente sobre cómo ha cambiado su forma de entrenar con el paso del tiempo. Según explicó en declaraciones recogidas por Hola! Magazine, actualmente prioriza el trabajo de fuerza y el levantamiento de pesas por encima de las rutinas intensas de cardio.

“Cuando eres más joven, puedes hacer cardio todos los días sin mucho problema, pero al envejecer, el enfoque en el levantamiento de pesas y el trabajo de fuerza se vuelve aún más importante”, comentó la artista.

Jennifer considera que mantener masa muscular y fortalecer el cuerpo resulta fundamental a medida que pasan los años, no solo por estética, sino también por salud y movilidad.

Además de la alimentación y el ejercicio, la constancia es otro de los pilares de su rutina. La cantante asegura que incluso los entrenamientos cortos pueden generar resultados positivos cuando se realizan con compromiso.

“No importa si tienes solo 30 minutos, lo importante es hacer que esos minutos cuenten”, afirmó.