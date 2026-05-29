Durante el acto de clausura, la alcaldesa Yenis Orozco mencionó que este tipo de iniciativas hacen parte del compromiso de la Administración municipal con la reconstrucción del tejido social y la creación de nuevas oportunidades para las comunidades, especialmente para las mujeres de sectores vulnerables.

La mandataria señaló que las beneficiarias, entre ellas integrantes de la población LGTBIQ+, recibieron materiales e insumos para poner en marcha sus unidades productivas y comenzar a generar ingresos para sus hogares. Además, destacó que ya son más de 700 mujeres capacitadas por la Administración en procesos de emprendimiento y formación laboral.

“Queremos seguir llegando a todos los sectores del municipio para que más mujeres puedan acceder a programas de formación y emprendimiento que les permitan transformar sus vidas”, expresó la alcaldesa.

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Asimismo, la jefe de la Oficina de la Mujer, Stephanie Escobar, explicó que el programa estuvo conformado por tres grupos de formación en áreas como manicure, pedicure, maquillaje y peluquería, con el propósito de brindar herramientas prácticas para el desarrollo de emprendimientos.

“La idea no es solo capacitarlas, sino entregarles los implementos necesarios para que puedan iniciar un nuevo camino laboral y productivo”, indicó la funcionaria.

Escobar también resaltó que la iniciativa tuvo un enfoque especial hacia mujeres residentes en zonas rurales y comunidades vulnerables de Malambo, buscando ampliar las oportunidades de empleabilidad y fortalecer la independencia económica de las participantes.

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Entre las beneficiarias se encuentra Almería Mejía, habitante del barrio Villa Aída, quien aseguró que el programa le permitió fortalecer y certificar sus conocimientos en el área de belleza, una oportunidad que, según dijo, representa un impulso importante para muchas mujeres cabeza de hogar.

“Gracias a la Alcaldía y a la Oficina de la Mujer por brindarnos esta oportunidad y creer en nuestros talentos”, manifestó la emprendedora.