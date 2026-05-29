Cientos de barranquilleros se dieron cita en la noche de este jueves en la Plaza de la Paz para reunirse en oración por la paz en Colombia, previo a la primera vuelta presidencial, que se cumplirá este domingo.

Los ciudadanos decidieron realizar una marcha hasta la iglesia del Carmen para elevar un mensaje de reconciliación y respeto por la democracia en medio de un ambiente político marcado por la polarización.

Orlando Amador

Con velas encendidas, banderas blancas y mensajes alusivos a la convivencia, los asistentes recorrieron varias calles de la ciudad pidiendo que la jornada electoral transcurra en calma y que los resultados sean acogidos con respeto por todos los sectores políticos.

Durante la actividad también se elevaron oraciones por las víctimas de la violencia en distintas regiones del país y por los líderes sociales, autoridades electorales y ciudadanos que participarán en los comicios de este domingo.

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La joven barranquillera Yulitza Arjona comentó que espera que la ciudad siga mostrando el progreso que lleva en los próximos años.

“Acá estamos defendiendo los intereses de todos los barranquilleros porque no queremos que los intereses políticos o la corrupción la cambien para mal”, dijo.

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Por su parte, Andrés Osorio, un emprendedor local, hizo un llamado a la reconciliación y la paz.

“La verdadera paz se hace con verdad y justicia; que el comerciante pueda salir a vender seguro y sin miedo a que lo extorsionen”, comentó.

Los participantes coincidieron en señalar que, más allá de las diferencias ideológicas, Colombia necesita fortalecer el diálogo y la convivencia democrática, especialmente en un momento decisivo para el futuro político del país.