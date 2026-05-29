En Barranquilla, la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables se ha venido garantizando a través de una política pública que ha contemplado inversiones en distintos ámbitos.

Estas acciones, financiadas con recursos propios, han permitido el posicionamiento de la capital del Atlántico como un referente a nivel nacional en gestión administrativa y territorial.

Para el alcalde Alejandro Char, el cierre de brechas sociales en la capital del Atlántico ha permitido que “cada familia tenga acceso a alimentos de calidad, vivienda digna, la inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores, y una oferta institucional cercana, oportuna y pensada para el bienestar de todos los barranquilleros”.

Al tiempo, dijo que “aquí trabajamos por la primera infancia, nuestros estudiantes, las mujeres, la tercera edad, las personas con discapacidad y sus cuidadores, porque en una ciudad que está a otro nivel como Barranquilla nadie se puede quedar atrás”.

Con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), anualmente se hace la entrega de 20 millones de raciones de comida caliente que es preparada en sitio por las madres de los estudiantes. Cabe destacar que para la vigencia actual se logró pasar de más de 123.000 beneficiarios a más de 130.700 en las instituciones educativas de las cinco localidades.

En la actualidad, cerca del 80 % de la financiación es realizada por el Distrito debido a que los aportes de la Nación se han reducido del 28,30 % al 24,21 %, lo que representa una caída de 4,09 puntos porcentuales.

“Esto evidencia que Barranquilla mantiene el mayor esfuerzo financiero para garantizar la continuidad del programa, al tiempo que pone en marcha el funcionamiento de 21 nuevas cocinas escolares”, destacó la Administración distrital.

En la ciudad se promueven modelos de agricultura urbana y espacios verdes productivos.

A eso se suma la entrega de más de 5 mil mercados como parte de una estrategia integral donde se escucha y atiende a las familias en sectores vulnerables como La Luz, La Playa (sector Cangrejera), Villa Nueva, Evaristo Sourdis, Rebolo, Carrizal, El Bosque, El Ferry, Las Gardenias, La Esmeralda, La Sierrita, Siete de Abril y Santo Domingo.

Además, más de 15 mil niños y niñas hasta los 2 años –así como mujeres gestantes y lactantes– son impactados con paquetes alimentarios para garantizar su alimentación básica.

En la capital del Atlántico se han habilitado más de 40 comedores comunitarios que entregan almuerzos a más de 10 mil beneficiarios todos los sábados, y en cuanto a desayunos, en lo corrido del cuatrienio, se han entregado más de 297 mil raciones en los centros comunitarios en los barrios Las Américas, San Roque y Barlovento.

También han sido habilitados cinco parques productivos que benefician a 30 mil habitantes de las localidades Metropolitana y Suroccidente, promoviendo modelos de agricultura urbana y espacios verdes productivos.

“Tenemos distintas estrategias que contribuyen a la seguridad alimentaria. Estamos avanzando en el camino correcto para que los barranquilleros tengan seguridad alimentaria”, recalcó el alcalde Char.

Otras acciones

En la capital del Atlántico, la educación es modelo nacional al contar con la mayor cantidad de colegios públicos en categoría A+ en el país y la más alta tasa de tránsito directo a la educación superior.

A través de la Institución Universitaria de Barranquilla, con el programa ‘IUB al Barrio’, se ha acercado la oferta gratuita de educación superior a 4.574 jóvenes en 16 sedes en colegios públicos; además, hay habilitadas tres sedes principales distribuidas en la ciudad para acoger a más de 17.000 estudiantes.

En el Distrito se consolidó el programa de doble titulación para graduar a sus bachilleres como técnicos laborales en 152 colegios distritales, beneficiando a más de 20.000 estudiantes de educación media, para fortalecer sus posibilidades de inserción laboral.

Con ‘La Beca de tu Vida’, por su parte, se beneficia a 150 jóvenes con becas universitarias a egresados de colegios oficiales para que accedan a universidades de primer nivel.

Salud para todos los ciudadanos

El modelo de salud distrital permite acercar los servicios de salud a la comunidad. Son más de 40 sedes de Puntos de Atención en Salud Oportuna (Paso) y Centros de Atención Médico-Integral y Oportuna (Camino) a los cuales la ciudadanía accede en un promedio de 5 a 10 minutos.

En la actualidad, los Pasos atienden a más de 640.000 mil usuarios del régimen subsidiado que reflejan un alto grado de satisfacción, mientras que los Caminos son unidades más especializadas donde se direcciona a los usuarios cuando requieren una atención compleja y de hospitalización.