El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, aseguró que Colombia se encuentra preparada para vivir una jornada democrática en paz y reiteró la importancia de respetar los resultados electorales del próximo domingo.

“Con las instituciones no se juega, por eso nos reunimos quienes defendemos el derecho sagrado a votar y a insistir en que lo más importante es que todos los estamentos de la sociedad y la ciudadanía respeten los resultados de las urnas el próximo domingo”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

Eljach Pacheco invitó a la ciudadanía a comprometerse con el respeto por el resultado electoral, independientemente de cuál sea, y a acatar la decisión expresada en las urnas. Asimismo, subrayó que la defensa de la Constitución es fundamental para fortalecer la democracia en el país.

Las declaraciones fueron entregadas durante el Gran Encuentro Paz Electoral: La Protección de las Instituciones, un espacio de articulación entre la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República y la Personería de Bogotá.

En el encuentro, los órganos de control agradecieron el respaldo a la estrategia Paz Electoral y destacaron el acompañamiento ciudadano “por vigilar conductas y ayudarnos a responder a ese clamor del pueblo colombiano”.

Por su parte, el personero de Bogotá, Andrés Castro, señaló que la estrategia Paz Electoral es una condición necesaria para proteger la democracia. En ese sentido, explicó que esta iniciativa “no se limita a que una jornada transcurra sin alteraciones, sino que dignifica el derecho que le asiste a cada ciudadano a votar, a que las campañas tengan garantías, a que los recursos del Estado no se usen con fines partidistas y a que haya responsabilidad en aceptar los resultados”.

A su turno, el registrador nacional, Hernán Penagos, valoró positivamente la iniciativa impulsada por la Procuraduría y destacó “la manera como una idea terminó siendo una herramienta fabulosa para convocar a la tranquilidad y al respeto por los resultados, y que ha sido de buen recibo y ha ayudado a sosegar a la ciudadanía”.

Finalmente, el Procurador General enfatizó que “el pueblo reclama el estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales, a pesar de los colombianos que privilegian el interés particular sobre el general. Creo que vamos por buen camino. Colombia ha acompañado esta iniciativa, la escalera de la democracia se conoce y el mensaje se ha interiorizado. Colombia está lista para votar en Paz Electoral”.