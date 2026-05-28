El Gobierno Nacional confirmó la aplicación de la ley seca en todo el territorio colombiano con motivo de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

La medida quedó establecida en el Decreto 188 de 2026 del Ministerio del Interior y busca garantizar el orden público y la seguridad durante la jornada democrática.

De acuerdo con las disposiciones oficiales, la restricción comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta el mediodía del lunes 1 de junio. Durante ese tiempo quedará prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales del país.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la medida podrán enfrentarse a sanciones económicas que podrían superar los $1,8 millones, además de posibles cierres temporales de establecimientos.

Además de la ley seca, el decreto contempla otras restricciones como la prohibición del porte de armas, limitaciones a la propaganda política y restricciones al uso de celulares o cámaras dentro de los cubículos de votación.

Entretanto, Barranquilla, la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas regirá desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

El Distrito explicó que la medida se adopta con base en el Decreto Nacional 0188 de 2026 y en las facultades constitucionales y legales que tienen los alcaldes como primeras autoridades de policía en sus territorios.

El decreto señala que las restricciones serán de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas que comercialicen, distribuyan o consuman bebidas embriagantes en establecimientos abiertos al público o en espacios públicos dentro del Distrito.