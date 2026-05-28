Una profunda consternación embarga a la localidad de Suba, al norte de Bogotá, tras confirmarse el fallecimiento de Johan Manuel Percy, un adolescente de 16 años que cursaba el grado undécimo.

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El trágico hecho se registró en la sede A del Colegio Prado Veraniego durante el horario de descanso, cuando el joven participaba en una práctica improvisada de boxeo con otro compañero de clases.

Lo que inició como un intercambio de movimientos deportivos en el patio de la institución terminó en una emergencia fatal que hoy es objeto de investigación judicial.

Los familiares de la víctima denuncian presuntas demoras en la atención de la emergencia médica

De acuerdo con las versiones entregadas por los allegados de Johan Manuel, el incidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana del miércoles 27 de mayo. Tras recibir un impacto en el pecho, el menor manifestó inicialmente encontrarse bien y caminó unos pasos, pero colapsó segundos después en el centro de la cancha escolar.

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La controversia gira en torno a la respuesta institucional frente a la gravedad del estudiante. Las hermanas de la víctima sostienen que fueron los propios compañeros de aula, y no el cuerpo docente o directivo, quienes intentaron reanimarlo y llamaron a la línea de emergencias.

Lady Herrera, hermana del fallecido, describió los momentos de angustia vividos en el plantel: “Los mismos estudiantes fueron quienes auxiliaron a mi hermano, pero le pusieron alcohol y el medio abrió los ojos, reaccionó, pero volvió y se desplomó”.

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Por su parte, Ángela Herrera, también hermana del joven, criticó la gestión del colegio durante el incidente al señalar que “los directivos y profesores del colegio no fueron los que llamaron a la ambulancia sino fueron los mismos compañeritos al ver que mi hermano estaba en un pues muy grave de salud”.

Pese a que el joven fue trasladado a una clínica cercana, ingresando aproximadamente a las 10:00 de la mañana, el reporte médico indicó que llegó sin signos vitales.

La Policía Judicial analiza un video grabado por estudiantes para esclarecer las causas del deceso

Frente a los hechos, las autoridades del distrito han iniciado las indagaciones correspondientes. La Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) asumió los actos urgentes y actualmente recopila el material probatorio para determinar el contexto completo del incidente y la posible existencia de otros factores relacionados con la muerte. Las pesquisas incluyen la revisión de las cámaras de seguridad del colegio y la verificación de si los alumnos contaban con la debida supervisión de adultos en el patio.

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Asimismo, se conoció que un video grabado por los propios estudiantes que presenciaron la pelea será una pieza fundamental dentro del proceso. El teniente coronel Luis Pardo, oficial de la Inspección de la Policía, entregó un balance sobre las acciones en curso. “Las unidades de la Seccional de Investigación Criminal están realizando todas las actividades de policía judicial para esclarecer los hechos, aseguró.

Respecto al otro estudiante de grado 11 involucrado en la práctica de boxeo, las autoridades confirmaron que continuará vinculado al proceso legal para determinar las responsabilidades penales o disciplinarias a las que haya lugar.

La comunidad educativa de Prado Veraniego exige justicia y explicaciones claras a las directivas del plantel

La conmoción por la muerte de Johan Manuel Percy trascendió las aulas y movilizó a los habitantes del sector. Durante la noche, decenas de ciudadanos, vecinos y compañeros del menor se congregaron en el parque principal del barrio Prado Veraniego para llevar a cabo un plantón y una velatón en homenaje al adolescente y en señal de apoyo a su familia.

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Durante la jornada de protesta pacífica, los allegados del menor reiteraron su llamado a la Secretaría de Educación y a los directivos del colegio para que respondan por la falta de control sobre este tipo de actividades recreativas peligrosas en las zonas comunes.

Ángela Herrera manifestó el desconcierto de sus seres queridos ante lo sucedido: “Inicialmente se supone que un colegio no debería permitir que un niño esté jugando boxeo con otro”.

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Por su parte, Lady Herrera complementó la petición de la familia exigiendo transparencia total a los investigadores: “Estamos detrás de saber qué fue lo que pasó realmente porque nosotros como familia nos sentimos en ese momento desamparados”. El caso permanece bajo estricta investigación judicial.