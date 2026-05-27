Luego de culminar el consejo extraordinario de seguridad realizado en el Batallón de Infantería Mecanizado Cartagena, las autoridades departamentales, distritales y militares anunciaron nuevas medidas para fortalecer la seguridad en Riohacha y avanzar en la captura de los responsables del atentado terrorista ocurrido contra esta unidad militar.

Durante la mesa de trabajo, liderada por el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, junto a la cúpula militar y el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, se confirmó una recompensa conjunta de hasta $200 millones para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a los responsables del ataque, atribuido a la estructura ‘6 de Diciembre’, del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN.

“Hemos decidido, desde el Fondo de Recompensas y de manera conjunta con la Alcaldía Distrital de Riohacha, ofrecer una recompensa de 200 millones de pesos para recibir información que nos permita capturar en el menor tiempo posible a estos bandidos que cometieron este acto terrorista”, expresó el gobernador Jairo Aguilar Deluque.

#AEstaHora | Nuestro @COMANDANTE_EJC, Mayor General Royer Gómez Herrera, se encuentra en el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, #LaGuajira, junto a las autoridades locales, verificando la situación registrada tras la acción criminal que habría sido… pic.twitter.com/S0x6cJOlt0 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 27, 2026

Por su parte, el Mayor General Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, confirmó que el atentado se ejecutó mediante el lanzamiento de 12 artefactos explosivos contra las instalaciones del batallón, de los cuales tres detonaron y nueve fueron destruidos de manera controlada por unidades antiexplosivos.

El oficial precisó además que 12 militares resultaron heridos tras el ataque: ocho fueron atendidos y dados de alta, mientras que cuatro permanecen bajo atención médica especializada en la Clínica Cedes de Riohacha debido a la magnitud de sus heridas.

En este sentido, las autoridades departamentales, distritales y militares se trasladaron hasta el centro asistencial para acompañar a los uniformados afectados y reiterar su respaldo a la Fuerza Pública, así como el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de seguridad e inteligencia para garantizar la tranquilidad de los guajiros y avanzar en la captura de los responsables de este hecho terrorista.

Finalmente, el luego del consejo de seguridad se informó que más de 4.000 hombres del Ejército y la Policía serán desplegados en el departamento para garantizar la seguridad durante las elecciones del próximo fin de semana.