Tres mil hombres y mujeres del Ejército Nacional que integran la Brigada 11 con sede en la ciudad de Montería, serán los encargados de garantizar la seguridad durante los comicios electorales de este domingo 31 de mayo en municipios de los departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquía que hacen parte de su jurisdicción .

La Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional ya inició el despliegue de los más de 3.000 militares en los departamentos antes mencionados.

En total serán cubiertos 220 puestos de votación distribuidos así: 128 en Córdoba, 57 en Sucre y 35 en Antioquia, donde habrá 623 mesas habilitadas.

Ejército Nacional

Las zonas más apartadas de estas regiones contarán con la presencia de los soldados de la Brigada 11, quienes permanecerán atentos y vigilantes para asegurar el normal desarrollo de la jornada de votaciones.

De igual manera, desde los diferentes puestos de mando unificados, miembros del Ejército, Armada y Policía Nacional, junto a las gobernaciones, alcaldías, y la Registraduría Nacional, adelantarán los monitoreos correspondientes para garantizar la transparencia, coordinación y respuesta oportuna en cada etapa del proceso electoral.

En cumplimiento del orden constitucional, los hombres y mujeres del Ejército Nacional dispondrán todas sus capacidades para prevenir cualquier situación que altere el orden público y generar un ambiente de tranquilidad que facilite la asistencia de los ciudadanos a las urnas.