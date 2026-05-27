El escritor Joaquín Rojano de la Hoz presentará este jueves 28 de mayo su novela ‘Mujeres en flor’, una obra ambientada en la región del río Magdalena y construida a partir de relatos fragmentados sobre el amor, la memoria y la violencia.

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El lanzamiento se realizará a las 6:00 p. m. en la librería Books Time, ubicada en la calle 54 #53-76, en Barranquilla. La entrada será libre.

La novela inicia con la llegada de Catalina a un pequeño pueblo, acompañada por sus cuatro hermanos y el cadáver de su madre, en medio del contexto de la Guerra de los Mil Días a comienzos del siglo XX. Desde allí, la historia avanza entre dos tiempos distintos y muestra los cambios sociales y emocionales de sus personajes durante las primeras décadas del siglo pasado.

Según la sinopsis de la obra, el segundo momento de la narración transcurre durante la Gran Depresión de 1929 y presenta un panorama marcado por la intensidad de la vida social, el coraje femenino y las transformaciones del entorno. Todo esto ocurre entre ciénagas, canoas, barcos y pueblos bañados por el sol del Caribe colombiano.

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Entre los personajes principales aparecen Manuel, Adelaida, Berenice, Natalia y Martín Rojavante, un viajero que introduce el telégrafo al pueblo y simboliza la llegada del progreso. Cada uno aporta fragmentos de una historia atravesada por el deseo, los celos, la pérdida y la esperanza.

El autor describe Mujeres en flor como un “bastión de historias fragmentadas”, en el que sus protagonistas son seres “anfibios y erráticos” que buscan abrirse paso en medio de las dificultades de la época.