El músico y compositor chileno Claudio Narea, reconocido por ser uno de los integrantes de la emblemática banda Los Prisioneros, llega a Bogotá en el marco de la Feria Internacional del Libro (FILBo 2026) con Biografía de una amistad (Mediapluma editorial), un libro que trasciende la historia musical para adentrarse en los territorios más complejos de la vida: la lealtad, la traición, el éxito y la fragilidad de los vínculos humanos.

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Con prólogo de Diego Londoño (@elfanfatal), esta obra no es únicamente un recorrido por el auge del rock latinoamericano, sino una exploración cruda y honesta de lo que ocurre más allá del escenario. “Este no es solamente un libro sobre rock. Es un libro sobre lo que sucede más allá del rock”, afirma Londoño.

A través de sus páginas, Narea reconstruye una historia atravesada por la intensidad de la música, pero también por las tensiones que surgen cuando la amistad se enfrenta al vértigo del éxito. El libro revela cómo el dinero, la fama y las decisiones personales pueden transformar —y en ocasiones romper— relaciones profundas.

cortes Libro ‘Biografía de una amistad’.

Más allá de la épica musical Biografía de una amistad no se detiene en la mitología del rock. Va más allá. Es un testimonio directo sobre lo que significa estar en la cima “sin paracaídas”, en medio de giras, aplausos y expectativas que pueden resultar tan deslumbrantes como devastadoras.

En este relato aparecen también los himnos que marcaron a toda una generación en América Latina: “El baile de los que sobran”, “Por qué no se van”, “Sexo”, “Paramar”, “La voz de los ’80”, “Muevan las industrias” y “We Are Sudamerican Rockers”. Canciones que no solo definieron una época, sino que se convirtieron en banda sonora de cambios sociales y culturales.

“Este libro es carne viva. Es hueso. Es corazón en la mano”, agrega Londoño, subrayando el tono visceral y honesto de la obra.

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En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el autor participará en dos encuentros con el público, donde se abordarán los temas centrales del libro en formato de conversación: el primero ocurrirá este martes a las 4:00 p. m. en el Stand de Mediapluma Editorial (Pabellón 3, primer nivel – Stand 322 A); el segundo será este miércoles 29 de abril a las 5:00 p. m. en el Auditorio Principal José Asunción Silva, Corferias (Evento organizado por Mediapluma Editorial con el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro).