El ícono colombiano Carlos Vives comenzó el pasado viernes, 24 de abril el tramo estadounidense de su aclamada gira internacional Tour al Sol 2026, en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York, donde lo acompañaron su hija, Lucy Vives, y el productor Sergio George.

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Tras las primeras dos paradas en las ciudades canadienses de Toronto y Montreal, miles de fanáticos en la Gran Manzana, que llenaron el recinto a capacidad, fueron testigos de este viaje musical que sigue el camino del sol. Con nuevas tecnologías y un montaje visual impactante, el icónico sol de La Provincia iluminó todo el escenario.

Con un recorrido vibrante entre clásicos inolvidables y adelantos de su próximo álbum, “El último disco Vol. 1”, la velada comenzó con dos de los grandes éxitos de Carlos Vives, “Volví a nacer” y “La bicicleta”, junto a nuevas canciones como “Tuyo y nada más”, que formará parte del proyecto que se lanzará en mayo y ya comienza a generar expectativa.

INDIO VALENCIA/Cortesía El Indio Valencia Carlos Vives en su ‘Tour al Sol 2026’.

El concierto en Nueva York estuvo lleno de momentos especiales, como cuando la hija del cantante, Lucy Vives, se unió a su padre para interpretar el éxito “Fruta fresca”. Mientras, el productor Sergio George participó con Carlos Vives en el tema “Si yo volviera a nacer”, una colaboración entre ambos incluida en el nuevo álbum del colombiano.

De “El último disco Vol. 1”, el cantautor también interpretó el primer sencillo, “Te dedico”, momento durante el cual se vivió gran emoción cuando una mujer le reveló su embarazo a su esposo.

INDIO VALENCIA/Cortesía El Indio Valencia Carlos Vives en su ‘Tour al Sol 2026’.

Igualmente llamó la atención cuando Simón Cifuentes, un niño multiinstrumentista, tocó el contrabajo y el cuatro durante la interpretación de “La tierra del olvido”, que está celebrando 30 años.

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El público también disfrutó de un emotivo “medley” de clásicos que incluyó “La hamaca grande”, “La gota fría” y “El cantor de Fonseca”, además de éxitos como “La cañaguatera”, “Carito”, “Pa’ Mayte” y “Robarte un beso”, que han reafirmado a Carlos Vives como uno de los máximos exponentes de la música colombiana en el mundo.