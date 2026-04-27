En un entorno cada vez más saturado de información, la comunicación estratégica se ha convertido en uno de los activos más valiosos para líderes, empresas y organizaciones. La transformación digital y el crecimiento del ecosistema mediático han impulsado una mayor demanda de especialistas capaces de construir narrativa, reputación y posicionamiento en múltiples plataformas.

América Latina vive una acelerada expansión del ecosistema digital. De acuerdo con la firma de análisis de mercado Market Data Forecast, el mercado de telecomunicaciones en la región alcanzó un valor cercano a 159 mil millones de dólares en 2025 y podría superar los 276 mil millones de dólares hacia 2034, impulsado por el crecimiento del internet móvil, las plataformas digitales y los servicios de comunicación en línea.

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Este crecimiento tecnológico ha ampliado significativamente el volumen de información que circula en el entorno público. Estudios de la industria de relaciones públicas recopilados por la plataforma de análisis de datos WorldMetrics señalan que casi el 89 % de los profesionales de comunicación consideran que la industria se está volviendo cada vez más impulsada por datos y análisis, reflejando la creciente sofisticación de las estrategias de reputación y posicionamiento.

En paralelo, el desarrollo de infraestructura digital también continúa acelerándose en la región. Según reportes de la consultora de investigación de mercado IMARC Group, el mercado latinoamericano de infraestructura de telecomunicaciones alcanzó aproximadamente 37 mil millones de dólares en 2025 y se espera que supere los 51 mil millones de dólares hacia 2034, impulsado por la expansión de redes 5G y la creciente demanda de conectividad.

Este contexto ha impulsado la aparición de nuevos perfiles profesionales que combinan experiencia en periodismo, análisis de medios y estrategia narrativa para ayudar a organizaciones y expertos a posicionar sus ideas en el debate público.

En este escenario, algunos profesionales de la región han comenzado a ser reconocidos por su trabajo en la intersección entre medios, reputación y posicionamiento estratégico. Uno de estos casos es el del periodista y estratega de comunicación Miguelangel Higuera, cuyo trabajo se ha enfocado en el desarrollo de narrativas públicas y visibilidad mediática para expertos y proyectos.

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Su trayectoria recientemente fue considerada dentro de las postulaciones de los Premios Ícono, una plataforma que reconoce liderazgo, innovación e impacto en diferentes sectores de América Latina.

“Hoy la comunicación no se limita a difundir información; se trata de construir confianza, reputación y liderazgo de pensamiento en entornos altamente competitivos”, explica Higuera.

Para analistas del sector, el creciente reconocimiento a este tipo de perfiles refleja una transformación en la forma en que empresas, organizaciones y líderes gestionan su presencia pública en la región.

En un entorno donde la información circula a gran velocidad y las audiencias demandan mayor transparencia, el papel de los estrategas de comunicación continuará consolidándose como una pieza clave dentro del ecosistema empresarial y mediático.