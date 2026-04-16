La cuenta regresiva para Perrenque Creativo 2026 ya comenzó. El encuentro, que se ha consolidado como uno de los principales espacios de la industria creativa en el Caribe colombiano, regresa los próximos 6 y 7 de mayo con una agenda diseñada para quienes hoy toman decisiones, construyen marcas y lideran procesos de transformación en las organizaciones.

Más que un evento, Perrenque Creativo se proyecta como un punto de encuentro estratégico para empresarios, directivos, gerentes de marca, líderes de marketing y responsables de comunicación, interesados en fortalecer su visión y adaptarse a un entorno donde la creatividad y la innovación son claves para la competitividad.

El Congreso también está dirigido a agencias, consultoras, medios de comunicación y profesionales independientes que buscan actualizar sus conocimientos, identificar tendencias y generar conexiones de valor dentro del ecosistema. A esto se suma la participación de emprendedores, académicos y nuevas generaciones de talento que ven en este espacio una oportunidad para entender hacia dónde evoluciona la industria.

Durante dos días, los asistentes podrán acceder a conversaciones sobre inteligencia artificial, estrategias digitales, sostenibilidad, construcción de marca y creatividad aplicada a los negocios, con un enfoque práctico y alineado con las dinámicas actuales del mercado. La apuesta este año está en elevar la mirada del Caribe hacia escenarios globales, impulsando una mentalidad más ambiciosa y competitiva.

Eduardo Ortega del Rio Eduardo Ortega del Río, Fundador de Agencia Pópuli y Perrenque Creativo.

Uno de los enfoques clave de esta edición será ampliar la visión del ecosistema creativo hacia escenarios internacionales. En ese sentido, el director de Perrenque Creativo, Eduardo Ortega del Río, señala que “la conversación de este año apunta a desarrollar una mentalidad global. Es fundamental entender que nuestra industria creativa no se limita a la región, sino que tiene el potencial de proyectarse a nivel nacional e incluso internacional. Por eso, hemos convocado invitados que han logrado trascender fronteras”.

En paralelo, se llevará a cabo la entrega de los Premios Perrenque, un reconocimiento a las ideas con impacto dentro de la industria, como parte de una agenda que integra inspiración, aprendizaje y visibilidad para el talento regional.

El evento se realizará en la nueva sede de Comfamiliar Caribe, un espacio preparado para recibir a una audiencia profesional y especializada, que no asiste como espectadora, sino como protagonista del presente y futuro de la industria creativa.

Así, Perrenque Creativo se consolida como una cita clave para quienes buscan no solo entender los cambios del sector, sino también anticiparse a ellos, generar oportunidades y fortalecer su posicionamiento en un mercado cada vez más exigente.

Para conocer todos los detalles de la agenda, los invitados y asegurar su participación, los interesados pueden ingresar perrenque.com, donde encontrarán la información actualizada del evento y la disponibilidad de entradas para ser parte de esta cita clave de la industria creativa en el Caribe.