En un mercado altamente competitivo como el de los combustibles, Petromil ha logrado posicionarse como una de las principales compañías del sector en Colombia, no solo por su operación, sino por su capacidad de conectar con sus usuarios a través de experiencias de valor.

Con 28 años de trayectoria y presencia en más de 21 departamentos, la empresa, la única 100 % colombiana entre las principales del sector, avanza en una estrategia que combina cercanía con el cliente, innovación y una apuesta decidida por la fidelización.

En ese contexto, la compañía lanzó en 2026 la campaña “Tanquea y grita gol”, una iniciativa que busca premiar a ocho colombianos con un viaje todo incluido a Ciudad de México para vivir la fiesta del fútbol y acompañar al equipo colombiano en su primer partido.

“Queremos que los colombianos entiendan que somos la energía que los mueve y que también los puede llevar a vivir la pasión del fútbol”, explicó Andrés Sáchica Amaya, director de mercadeo de Petromil.

Una estrategia que va más allá

La campaña marca un hito para la compañía, al tratarse de su primera gran apuesta promocional completamente digital. A través de la aplicación Commodo, su programa de fidelización, los usuarios pueden acumular oportunidades cada vez que tanquean en estaciones participantes.

El mecanismo es sencillo: cada galón de combustible suma opciones para ganar, lo que permite que tanto conductores particulares como transportadores tengan posibilidades reales de acceder al premio.

Además de incentivar el consumo, la estrategia responde a una transformación más amplia en la forma en que la marca se relaciona con sus clientes.

“Hoy no somos solo una estación de servicio. Estamos construyendo un ecosistema donde el usuario encuentra soluciones, desde tiendas de conveniencia hasta servicios digitales que facilitan su experiencia”, agregó Sáchica.

Digitalización y cercanía, claves del modelo

Uno de los diferenciales de la campaña es su enfoque tecnológico. A diferencia de promociones tradicionales, todo el proceso, desde el registro hasta los sorteos, se realiza de manera digital, lo que garantiza transparencia y trazabilidad.

Los sorteos se desarrollan en fechas específicas (25 de marzo, 17 de abril, 8 y 29 de mayo), y los usuarios pueden consultar en tiempo real sus oportunidades, resultados y condiciones.

Esta digitalización se alinea con la visión de Petromil de modernizar la experiencia en sus estaciones, donde también ha incorporado autosurtidores, nuevos métodos de pago y herramientas que optimizan los tiempos de atención.

Petromil: una marca país

Más allá del incentivo, la campaña refuerza uno de los pilares de la marca: su identidad como empresa colombiana.

“Cada vez que alguien tanquea con nosotros, también le está apostando a Colombia”, señaló Sáchica, destacando que la compañía ha construido su crecimiento de la mano del talento local y del fortalecimiento de pequeños y medianos negocios.

En esa línea, vincularse con la pasión del fútbol no es casual. Para Petromil, este deporte representa valores como el trabajo en equipo, la unidad y el orgullo nacional, elementos que la marca busca trasladar a su relación con los clientes.

La iniciativa ya cuenta con su primer ganador en el departamento del Cesar. El próximo 17 de abril se elegirán dos más y la compañía seguirá entregando premios hasta completar los ocho cupos.

Con esta apuesta, Petromil no solo fortalece su posicionamiento en el mercado, sino que también evidencia cómo las marcas del sector energético están evolucionando hacia modelos más experienciales, donde el valor no está únicamente en el producto, sino en la conexión con las personas.

Infórmese sobre las condiciones del concurso aquí.