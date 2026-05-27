La llama olímpica será encendida en la histórica Parroquia San Nicolás, lugar elegido por su profundo significado espiritual y cultural para la comunidad agustiniana, al ser el punto donde se encuentra la presencia agustina más antigua de Barranquilla. Desde allí iniciará un recorrido simbólico hasta las instalaciones del colegio, uniendo historia, fe, deporte y tradición en una jornada que promete convertirse en un referente para la ciudad.

El evento contará con la presencia de invitados especiales y reconocidas figuras del ámbito deportivo, quienes acompañarán el recorrido y compartirán con la comunidad educativa un mensaje de liderazgo, disciplina y superación.

Más que una inauguración deportiva, las Olimpiadas Cervantinas representan una experiencia formativa que fortalece valores como el trabajo en equipo, la perseverancia, el respeto y la sana convivencia. Durante décadas, el Liceo de Cervantes Barranquilla ha consolidado una propuesta deportiva y humana que impacta positivamente a cientos de estudiantes y familias, posicionándose como una de las instituciones con mayor tradición y proyección deportiva en la ciudad.

La magnitud de este acto, sumada a la historia institucional del colegio y al simbolismo de trasladar la llama olímpica desde uno de los lugares más representativos de la tradición agustiniana en Barranquilla, convierte esta jornada en un acontecimiento de alto interés social, cultural y deportivo.

Bajo el liderazgo del padre rector Fray Camilo Pineda, O.S.A., y con el acompañamiento de la comunidad agustiniana, el Liceo continúa fortaleciendo espacios que integran formación académica, espiritual, cultural y deportiva, promoviendo escenarios que inspiran a las nuevas generaciones a vivir el deporte como una herramienta de transformación social y crecimiento personal.

El Liceo de Cervantes Barranquilla extiende una cordial invitación a los medios de comunicación locales para acompañar y cubrir este momento especial que reunirá tradición, historia, juventud y espíritu olímpico en el corazón de Barranquilla.

Fecha: viernes 29 de mayo de 2026Hora: 9:30 a. m.Lugar de encendido de la llama: Parroquia San Nicolás (Cra. 42 #33-55)Recorrido finaliza en: Liceo de Cervantes Barranquilla (Cra. 51B #87-99)