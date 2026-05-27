Fundado bajo el carisma de la Orden de San Agustín, el colegio se distingue por ser una institución católica, mixta y bilingüe.

La institución cuenta con el Programa de Bachillerato Internacional (IB) y la certificación cinco estrellas bajo el modelo europeo de excelencia EFQM, respaldando una formación enfocada en el pensamiento crítico, el liderazgo, los idiomas y la proyección global.

Uno de sus grandes diferenciales es su apuesta por la formación desde la primera infancia. Desde el año 2024, el colegio concibió su curso Toddlers para niños desde los 2 años, proyectando espacios seguros y modernos diseñados para potenciar su desarrollo integral mediante experiencias significativas. Su metodología promueve habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas y socioafectivas, incluyendo programas de estimulación en medio acuático.

Además, los estudiantes cuentan con el acompañamiento permanente de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en psicología, nutrición, terapia ocupacional y apoyo pastoral.En el Liceo de CervantesBarranquilla entendemos que educar va más allá del estudiante; por ello, acogemos y acompañamos también a las familias, construyendo una comunidad cercana y comprometida con el bienestar integral de cada hogar Cervantino.

Con seis décadas de historia el colegio fortalece la creatividad y el pensamiento crítico mediante recursos tecnológicos de vanguardia, como su sala de robótica, ambientes de aprendizaje innovadores y herramientas pedagógicas que fortalecen las competencias científicas y digitales desde edades tempranas. A esto se suma la incorporación progresiva del francés como tercera lengua, además de espacios espirituales, deportivos y culturales que enriquecen el desarrollo y crecimiento de sus estudiantes.

Las admisiones 2027 ya se encuentran abiertas para las familias interesadas en brindar a sus hijos una formación integral, bilingüe y con proyección internacional, dentro de una de las propuestas educativas más completas de la ciudad.

Contacto:

310 2445797

admisiones@liceodecervantes.edu.co