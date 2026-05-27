El plantel y la dirigencia de Rosario Central hicieron una pausa para protagonizar un emotivo encuentro con uno de los hombres más importantes de su historia reciente: Edgardo ‘El Patón’ Bauza. La visita al exentrenador argentino estuvo cargada de afecto, recuerdos y gratitud.

Algunos jugadores —comandados por el campeón del mundo Ángel Di María—, integrantes del cuerpo técnico y directivos compartieron un momento íntimo con el ‘Patón’, quien desde hace varios años atraviesa un delicado estado de salud producto de una enfermedad neurodegenerativa. Aunque su familia nunca confirmó oficialmente el diagnóstico, distintos medios argentinos han informado que Bauza, que tiene un lugar especial en la historia de Junior —tuvo un paso exitoso como jugador entre 1983 y 1985—, padece demencia frontotemporal, una afección que ha deteriorado progresivamente sus capacidades cognitivas y de comunicación.

Qué hermoso volver a verte, Patón 🥹💛💙



Tras nuestra llegada a Ecuador nos abrió las puertas de su casa y, junto a su familia, compartimos un momento muy especial. Le llevamos la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central.



Te amamos para siempre, Patón 🥰 pic.twitter.com/vmhw9zr6Vw — Rosario Central (@RosarioCentral) May 27, 2026

Las imágenes difundidas por el club rápidamente despertaron la emoción de los hinchas, que inundaron las redes sociales con mensajes de cariño hacia el exseleccionador de Argentina. En las fotografías se observa a Bauza acompañado de sus seres queridos y recibiendo el afecto de quienes hoy representan a Rosario Central, institución con la que salió campeón como jugador (dos títulos de Liga) y como entrenador (una Copa Argentina).

Compartir con vos siempre será especial, Patón pic.twitter.com/GGhJ3ipsc0 — Rosario Central (@RosarioCentral) May 27, 2026

La visita tuvo además un fuerte componente simbólico. Más allá de los resultados deportivos, Rosario Central quiso rendir homenaje a un entrenador que construyó una carrera respetada en todo el continente. Bauza fue campeón de la Copa Libertadores con Liga de Quito —club con el que también ganó la Recopa Sudamericana— y también llevó a San Lorenzo a conquistar la primera Libertadores de su historia en 2014. Además, dirigió a la selección Argentina (2016-2017) y tuvo pasos importantes por clubes de Ecuador, Perú, Brasil y Arabia Saudita.

El deterioro de su salud lo alejó definitivamente del fútbol profesional y de la vida pública. Desde entonces, su círculo cercano ha mantenido un perfil reservado, mientras el mundo del fútbol continúa expresándole admiración y respeto.