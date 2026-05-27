Joe Mazzulla, entrenador de los Boston Celtics, fue elegido este martes como mejor entrenador de la temporada en la NBA.

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Mazzulla guió a unos Celtics que tuvieron la segunda mejor marca del Este, con 56 victorias por 26 derrotas, pese a no poder contar con Jayson Tatum durante dos tercios de curso por su lesión en el tendón de Aquiles.

Boston, en el que milita el español Hugo González, fue eliminado en la primera ronda de la postemporada por los Philadelphia 76ers.

Mazzulla es el primer entrenador de los Celtics en recibir este galardón desde Bill Fitch, que lo recibió en 1980.