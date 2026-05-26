Medellín visitará este martes a Estudiantes de La Plata, en un duelo directo en busca del segundo cupo a octavos de final de un Grupo A de la Copa Libertadores que tiene al brasileño Flamengo como líder absoluto y primer clasificado.

El partido tendrá como escenario el estadio Uno de la ciudad de La Plata, comenzará a las 7:30 p.m. y será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez.

El conjunto argentino viene de caer el último miércoles ante Flamengo, en Río de Janeiro, por 1-0, producto de un error de su portero, el internacional uruguayo Fernando Muslera.

Con este resultado, los dirigidos por Alexander Medina quedaron en la tercera ubicación, con seis unidades, tras disputar cinco partidos.

Los brasileños lideran el grupo con 13 puntos y ya sellaron su pase a octavos, mientras que el conjunto antioqueño se ubica segundo, con siete unidades, y el peruano Cusco tiene solo una unidad

Ante este panorama, el ‘Pincha’ no tiene alternativa más que ganar para quedarse con el segundo lugar del grupo, que de lo contrario quedaría en manos de Medellín.

El Poderoso buscará este martes aprovechar el impulso del triunfo agónico por 3-2 del pasado miércoles como visitantes ante Cusco, y cambiar la página tras conocer el jueves la decisión de la Conmebol de otorgarle la victoria por 3-0 al Flamengo en el duelo del pasado 7 de mayo, que tuvo que ser suspendido por incidentes violentos en las tribunas en Medellín.

La figura del conjunto platense en la Libertadores es el argentino nacionalizado uruguayo Tiago Palacios, que lleva tres tantos en la competencia, incluyendo el gol del empate 1-1 ante Medellín en Colombia.

Quien también se ha destacado es el joven Mikel Amondarain, de 21 años, que registra dos asistencias, y que se ha posicionado unos metros por detrás de la punta de lanza del equipo, el experimentado centrodelantero Guido Carrillo.

Del otro lado, el DIM tiene al argentino Francisco Fydriszewski como goleador en el torneo, en el que también han destacado jugadores como Alexis Serna y Yoni González.

En paralelo con el choque entre argentinos y colombianos, el Flamengo recibirá este martes al Cusco, en un duelo que sin embargo no impactará en las posiciones finales del Grupo A.