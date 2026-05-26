La compañía Ecopetrol confirmó que su filial brasileña Ecopetrol Investimentos Do Brasil LTDA, previa autorización del mercado de valores B3, lanzó una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (“OPAV”) en Brasil, por un precio de R$23.00 por acción, para la adquisición de un total de 116,110,717 acciones ordinarias de Brava Energía S.A. (B3: BRAV3) (“Brava” o la “Compañía”), que representan aproximadamente el 25 % de su capital social.

En ese sentido, la petrolera informó en un comunicado que el precio por acción corresponde a una prima de alrededor de 20,9 % sobre el Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) de las acciones de la Compañía de los 90 días inmediatamente anteriores a la fecha de este comunicado.

“Esta OPAV hace parte de la transacción anunciada el 23 de abril de 2026 que, junto con el Acuerdo de Compraventa de Acciones suscrito en esa misma fecha, y una vez cumplidas las demás condiciones precedentes aplicables, permitiría alcanzar una participación accionaria controlante con derecho a voto del 51 % en la compañía”, sostuvo Ecopetrol.

Agregaron que la OPAV permanecerá vigente hasta el 25 de junio de 2026 (inclusive), fecha en la que se celebrará la subasta.

Aseguraron que la operación está sujeta al cumplimiento de requisitos regulatorios aplicables, así como a condiciones precedentes particulares, registradas en su totalidad en el documento publicado por el B3, en Brasil.

Así mismo, confirmaron que los resultados de la OPAV serán publicados por este mismo medio, así como las demás actuaciones materiales relacionadas con el cierre definitivo de esta adquisición.

Adicionalmente, y tal como fue informado por Ecopetrol el 23 de abril de 2026, el pago relacionado con esta adquisición se realizaría a través de un crédito puente. Con el perfeccionamiento de esta transacción, se esperan efectos positivos en métricas de reservas, producción, EBITDA, ROACE, entre otras, así como expandir la presencia del Grupo Empresarial en Brasil, diversificando activos de alto crecimiento y fortaleciendo el portafolio internacional.