Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), afirmó que el país enfrenta un reto estructural en materia energética y advirtió que es necesario acelerar proyectos de exploración, producción e importación de gas para garantizar el abastecimiento y evitar riesgos en el servicio de energía y gas en los próximos años.

En ese sentido, la dirigente gremial sostuvo que Colombia todavía cuenta con potencial de gas natural en el subsuelo, pero insistió en que el país debe avanzar rápidamente en proyectos de exploración y producción para garantizar la seguridad energética.

“Colombia necesita aprovechar el potencial de gas natural que tiene todavía atrapado en el subsuelo”, afirmó Murgas en el Congreso Bananero de Asbama 2026.

Dentro de ello, socializó que el país debe avanzar tanto en infraestructura de transporte como en nuevas alternativas de importación. “Necesitamos habilitar todas las fuentes. Gas importado con nueva infraestructura, porque la que tenemos no es suficiente, y por supuesto gas local”.

Datos del gremio resaltan que Colombia importa cerca del 25 % del gas que consume, por lo que insistió en que acelerar los proyectos locales permitiría reducir esa dependencia.

Sobre ‘El Niño’

Luz Stella Murgas aseguró que el sistema energético enfrenta un desafío estructural por el crecimiento de la demanda de energía.

“El coyuntural es el fenómeno del Niño, y el fenómeno del Niño va a necesitar gestión, articulación y cooperación”, señaló la dirigente gremial.