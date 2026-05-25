El profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, de 31 años, había desaparecido misteriosamente hace cinco días en Bogotá.

De acuerdo con información entregada por sus familiares, el docente salió de su vivienda en la madrugada del 20 de mayo de 2026 para dirigirse a la institución educativa Santiago de las Atalayas, ubicada en la localidad de Bosa, donde trabajaba como docente, y desde entonces no se sabía nada de su paradero.

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El último contacto directo con sus familiares ocurrió sobre las 6:20 p. m. del de mayo, cuando el profesor llamó a su mamá Marta Garzón, para informarle que se encontraba entrenando en un gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy; sin embargo nunca regresó a su casa como siempre lo hacía.

Tras varios días de búsqueda, finalmente en la tarde de este lunes 25 de mayo las autoridades notificaron a los familiares del docente que su cuerpo había sido hallado sin vida, y que se encontraba en Medicina Legal desde el viernes 22 de mayo.

El padre del profesor aseguró a Blu Radio que son pocos los detalles que se conocen sobre el lugar y condiciones en las que se encontró el cuerpo. Sin embargo, confirmó que están citados para el martes 26 de mayo en la Fiscalía para recibir más detalles de la búsqueda.

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La muerte del profesor tiene consternados a los familiares, allegados, vecinos, y a la comunidad educativa a la que pertenecía, ya que, según relatan, Ángel Garzón era muy cercano a los habitantes de Bosa puesto que dictaba clases de informática y tecnología en el colegio distrital Atalaya.

En la noche del domingo 24 de mayo, sus allegados hicieron un plantón y velatón para exigir respuestas por la desaparición.