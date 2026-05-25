Hay alerta en Medellín luego de que cuatro jóvenes ingresaran a urgencias en las últimas semanas con isquemia aguda en sus extremidades. Todos habían consumido tusi, según las investigaciones.

El caso se hizo viral cuando el médico Julián Camilo Vargas Roa señaló, a través de X, que hay un aumento inusual de jóvenes con isquemia (falta de irrigación sanguínea que puede derivar en amputación) en miembros inferiores, vinculados al consumo de esta droga.

El trino se viralizó y otros médicos respondieron que estaban viendo lo mismo en los pacientes jóvenes.

El especialista en medicina de urgencias de Medellín, confirmó que desde mediados de abril han atendido cuatro casos de isquemia aguda en extremidades, en pacientes jóvenes de entre 28 y 35 años que no presentaban antecedentes médicos similares, pero que sí coincidían en el consumo de tusi.

“Es un fenómeno extremadamente raro. Para que se produzca una isquemia aguda se requieren normalmente placas de grasa que afectan la circulación, lo que es frecuente en ancianos, hipertensos y diabéticos. Pero estos muchachos lo que tenían era vasoespasmo, un cierre importante de las arterias por vasoconstricción”, explicó Vargas Roa.