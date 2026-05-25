La alcaldesa del municipio de Soledad, Alcira Sandoval, habilitó 1.6 kilómetros de vía correspondientes a la calzada sur de la avenida Circunvalar, tramo que ya cuenta con tres carriles y bordillos completamente terminados.

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Con este importante avance, ahora se podrá avanzar en las obras de la calzada norte y garantizar una mejor movilidad en este importante corredor vial.

La administración municipal destacó “la rapidez y eficiencia con la que se han ejecutado los trabajos, logrando en tan solo seis meses, entregar los primeros resultados positivos de esta megaobra, considerada una de las más importantes para la movilidad y el desarrollo de la región”, apuntó la alcaldesa.

A su turno, la comunidad se mostró agradecida por la transformación de la vía: “Antes transitar por este sector era un verdadero dolor de cabeza. Uno podía tardar hasta media hora por los enormes baches y el lodo que prácticamente hacían imposible conducir. Hoy vemos una vía totalmente diferente y agradecemos la buena gestión de la Alcaldía de Soledad por hacer esto posible”, expresó Víctor López, conductor que transita a diario por el corredor.

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Con esta obra de impacto regional, se benefician más de 70 mil usuarios que diariamente transitan por la Circunvalar, fortaleciendo la movilidad, el comercio, el turismo, el transporte de carga y pasajeros, así como la competitividad de la región Caribe.