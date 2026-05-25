Un joven fue violentamente acribillado a tiros cuando jugaba fútbol durante la tarde del pasado domingo 24 de mayo en una cancha ubicada en el barrio San Antonio, en el municipio de Soledad.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como José Alfredo Villarreal Miranda alias Nona, de 24 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 2:30 p. m., la víctima se encontraba jugando fútbol con otros compañeros en la calle 21 con carrera 14, en la cancha Envigado.

En medio del encuentro deportivo, un sujeto ingresó a pie y, sin mediar palabra, le propinó cuatro mortales disparos en la cabeza, causándole la muerte en el lugar de los hechos, quedando tendido en el campo.

Según los familiares, cuatro días atrás, la víctima había sufrido un atentado sicarial en su vivienda, ubicada en el barrio Nueva Esperanza, en Soledad, donde resultó ileso y lesionado su amigo, identificado como Rafael Alfonso Archila.

Asimismo, EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba dos anotaciones por los delitos de homicidio y hurto en el año 2023.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles del homicidio y lograr la captura del agresor.