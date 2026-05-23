La incertidumbre y la desesperación se apoderaron de la familia Fonseca Muñoz tras la desaparición de Santiago Andrés Fonseca Muñoz, un joven de 17 años que fue visto por última vez en las playas de Puerto Colombia durante la noche de este viernes 22 de mayo.

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El adolescente, estudiante de Ingeniería y residente en el sector de Ciudadela de la Paz, desapareció hacia las 9:45 p.m. luego de ingresar al mar junto a un grupo de amigos en el sector del muelle de Puerto Colombia.

Según la información conocida hasta el momento, Santiago Andrés vestía únicamente una pantaloneta de fútbol y se encontraba sin camisa cuando ocurrió la emergencia.

Desde entonces, familiares, amigos, organismos de socorro y agentes de la Policía Nacional mantienen una intensa búsqueda para tratar de ubicar al menor de edad, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

De acuerdo con versiones preliminares, el joven habría ingresado al agua en horas no permitidas, pese a las restricciones y advertencias existentes en la zona costera.

La Alcaldía de Puerto Colombia, junto con organismos de rescate y socorro, adelanta operativos de búsqueda desde el momento en que se tuvo conocimiento de la emergencia, desplegando labores en distintos puntos del litoral con el apoyo de salvavidas, Defensa Civil, Policía y pescadores de la zona.

El caso de Santiago revive el drama ocurrido con Mateo Arias, el joven guajiro de 19 años desaparecido desde el pasado 24 de febrero en circunstancias similares en playas de Puerto Colombia y cuyo cuerpo aún no ha sido hallado pese a los múltiples operativos adelantados por las autoridades.

Agentes de la Policía de Rescate se mantienen en la búsqueda del joven Mateo Isai Arias Pedraza.

La situación vuelve a encender las alarmas entre residentes y autoridades debido a que, pese a las restricciones horarias y los constantes llamados de prevención, muchas personas continúan ingresando al mar durante la noche, exponiéndose a fuertes corrientes y condiciones peligrosas.