Un hombre de 29 años, identificado como Andrés David Suárez Cárdenas, perdió la vida en un hecho violento registrado en el barrio San Isidro.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 7:41 de la noche en el interior de un inmueble ubicado en la carrera 30 con calle 50.

La víctima se encontraba en la cocina cuando un sujeto ingresó al apartamento y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones, ocasionándole múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, entre ellas cadera, axilar, clavicular, cabeza, oído, cuello y hombro. El hombre falleció en el sitio.

Las autoridades informaron que el occiso registraba tres anotaciones judiciales en el Spoa por los delitos de constreñimiento ilegal, transferencia no consentida de activos y lesiones personales.

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En la inspección técnica al lugar de los hechos fueron halladas cuatro vainillas y un proyectil, además del decomiso de aproximadamente nueve gramos de una sustancia ‘tussi’, 19 gramos de marihuana y tres teléfonos celulares.

Según la información preliminar, en la zona tendría presencia el Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños’, bajo el mando de alias Mono Cachetes, lo que es materia de verificación por parte de las autoridades.

La Policía Judicial, a través de la Sijin, adelanta las labores investigativas correspondientes para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

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