La Policía del Atlántico informó sobre un hecho de homicidio registrado en la noche del viernes 22 de mayo, hacia las 8:50 p. m., en el barrio Villa Clara, jurisdicción del municipio de Baranoa.

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De acuerdo con el reporte preliminar, en el hecho resultó herido con arma de fuego el joven Braian Andrés Vargas Gutiérrez, de 22 años, quien sufrió impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Las primeras indagaciones indican que el ataque habría sido cometido por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta tipo AX 100. Tras accionar el arma, los presuntos agresores emprendieron la huida del lugar. La víctima fue auxiliada y trasladada por un familiar a la Clínica Reina Catalina, donde ingresó sin signos vitales.

Según versiones de moradores del sector, el hoy fallecido sería presuntamente hijo de Sorel Vargas, quien habría sido asesinada en su vivienda en noviembre del año pasado en Baranoa.

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Suministrada

Asimismo, unidades de la Policía de vigilancia, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal, Sijin, adelantan labores investigativas, que incluyen recolección de información, entrevistas a residentes del sector y demás actos urgentes, con el fin de esclarecer los móviles del crimen e identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para suministrar cualquier información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea de emergencia 123 o la patrulla del cuadrante más cercano.