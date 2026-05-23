Estados Unidos comenzó este sábado un simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

Leer también: Estados Unidos pide a Venezuela avanzar en consultas con el sector privado sobre minería

Importanrte: Delcy Rodríguez dice que 8.740 personas han sido amnistiadas en Venezuela

El simulacro, que se realiza “ante eventuales situaciones médicas” o catástrofes, comenzó pasadas las 10:00 hora local (14.00 GMT) y se extenderá hasta pasado el mediodía 16.00 GMT).

El Gobierno de Vnezuela informó que autorizó a Estados Unidos a realizar este sábado un simulacro en su embajada en Caracas como parte de “los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

El Ejecutivo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que dos aeronaves realizarían sobrevuelos controlados en Caracas y operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la sede diplomática, ubicada en una zona montañosa de la capital venezolana.

Según informó en su momento el Ejecutivo chavista, la actividad se desarrolla en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de “autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad”.

La Administración de Rodríguez también dijo que el simulacro contaría “con la coordinación y participación de la Cruz Roja Venezolana en los componentes asociados al ejercicio de evacuación y atención de emergencias”.

Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas en enero por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett, quien sustituyó el pasado mes a Laura Dogu.