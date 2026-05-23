La empresa Air-e Intervenida anunció una serie de trabajos eléctricos programados para este domingo 24 de mayo en sectores de Soledad, Barranquilla, Puerto Colombia y Ponedera, con el propósito de adelantar mejoras en la infraestructura, mantenimiento preventivo y reposición de equipos.

Las labores principales se desarrollarán en la subestación Caracolí, en Soledad, entre las 5:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, lo que obligará a suspender el servicio de energía en varios barrios del municipio.

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Entre los sectores afectados se encuentran Ciudad Bonita, El Manantial, Portal de Los Manantiales, María de Los Ángeles, Villas de San Antonio, La Inmaculada, Nueva Esperanza, Villa Karla, Bello Horizonte, Altos de la Metro, urbanización Las Cometas, La Central, San Bernardo y San Bernardo IV. También habrá interrupciones en zonas de Los Cusules, Ciudadela Metropolitana, Villa Selene, Don Bosco IV, Si Nos Dejan, Ciudad Salitre y Ciudad Campbell.

De igual manera, en el sector de Barranquillita se ejecutarán trabajos en equipos de maniobra entre las 8:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde, por lo que se suspenderá el suministro eléctrico en el área comprendida entre las calles 3 y 7 con carreras 45 y 51.

Adicionalmente, se presentarán breves interrupciones en sectores de Barlovento y otras zonas cercanas durante las maniobras de energización y desenergización de los circuitos.

La empresa también informó que entre las 4:00 de la mañana y las 8:00 de la mañana se realizarán trabajos de reposición de herrajes metálicos en sectores como Villanueva, Centro, Montecristo, Abajo, La Luz, Rebolo y Barranquillita, así como en inmediaciones de la Cervecería Águila y la Zona Franca.

Dentro de las labores técnicas programadas, se efectuarán maniobras en los circuitos América Río y Río 11 entre las 3:30 y 4:00 de la mañana y nuevamente entre las 8:00 y 8:30 de la mañana. Estas acciones impactarán sectores de El Rosario, Centro, San Roque, Rebolo, Montes y el área de la Plaza del Pescado.

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Por otra parte, en el barrio San Francisco de Ponedera se instalará un nuevo poste en la calle 22 con carrera 17A, en trabajos que se desarrollarán entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Otros trabajos preventivos

La compañía indicó además que este domingo se ejecutarán labores de lavado de aisladores y poda sobre la línea que abastece de energía a Puerto Colombia y algunos sectores del norte de Barranquilla.

Los trabajos afectarán temporalmente los circuitos Puerta de Oro 1, 2, 3, 4 y 5, así como Nueva Barranquilla 8 y América Norte, en horarios escalonados durante la mañana y parte de la tarde.

Entre las zonas que podrían quedar sin servicio están Altos de Pradomar, Lagos del Caujaral, Country Club Villa, Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, Villa Santos, La Campiña, Riomar, Alto Prado, San Vicente, Granadillo y Tabor.