Daniel Coleman, creador de ‘Danny Go!’ un programa infantil, confirmó el fallecimiento de su hijo Isaac Coleman, quien murió el pasado 21 de mayo luego de enfrentar durante años una compleja enfermedad genética y un agresivo cáncer.

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La noticia fue compartida por el propio creador de contenido mediante una publicación en redes sociales acompañada de fotografías familiares y un emotivo mensaje dedicado al adolescente.

Desde su nacimiento, Isaac convivió con anemia de Fanconi, un trastorno genético poco frecuente que afecta la producción de células sanguíneas y aumenta el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer y otras complicaciones médicas severas.

Con el paso de los años, el hijo del creador de ‘Danny Go!’ atravesó numerosos tratamientos médicos y procedimientos especializados. Entre ellos, recibió un trasplante de riñón en 2021 debido a las afectaciones derivadas de su condición.

Meses antes de su fallecimiento, la familia reveló públicamente que Isaac había sido diagnosticado con cáncer oral en etapa avanzada, una situación que agravó aún más su estado de salud.

El deterioro de salud obligó a cancelar la gira de ‘Danny Go!’

En abril de 2026, Daniel Coleman explicó que el cáncer había avanzado rápidamente y que el tratamiento se enfocaría principalmente en aliviar el dolor y brindarle bienestar al adolescente mediante cuidados paliativos.

La situación llevó al creador de contenido a suspender completamente la gira programada para 2026 de ‘Danny Go!’, priorizando permanecer junto a su hijo durante sus últimos meses de vida.

A pesar de detener las presentaciones en vivo, Coleman señaló en ese momento que intentaría continuar desarrollando algunos contenidos digitales mientras acompañaba a su familia.

Tras confirmar la muerte de Isaac, Daniel Coleman compartió un homenaje que conmovió a millones de personas. En su publicación destacó la fortaleza, alegría y valentía con las que su hijo enfrentó cada dificultad médica a lo largo de sus 14 años.

“Estoy muy orgulloso de ti y te amaré para siempre”, escribió el creador de ‘Danny Go!’ al despedirse del adolescente.

La publicación recibió mensajes de solidaridad de seguidores, creadores de contenido y figuras del entretenimiento infantil, entre ellos la influencer Ms. Rachel, quien expresó públicamente su apoyo a la familia Coleman en medio del duelo.