La transformación vial en la avenida Circunvalar sigue avanzando. El alcalde de Alejandro Char habilitó un nuevo tramo del intercambiador vial a la altura de Alameda del Río, correspondiente al ramal de salida de la urbanización hacia la Circunvalar en sentido norte-sur, una obra que busca mejorar la movilidad y descongestionar el tráfico en este importante corredor de la ciudad.

El mandatario destacó que la nueva conexión se suma a los dos puentes que ya fueron entregados y permitirá una circulación más ágil entre sectores como Alameda del Río, Miramar y otros barrios cercanos.

Lea también: Hacen entrega de nueva cocina en la IED Técnico de Comercio

“Entregamos un nuevo tramo del intercambiador vial, a la altura de Alameda del Río: la vía de salida hacia la Circunvalar en sentido norte-sur, que se suma a los dos puentes ya habilitados y que permitirá que se conecten los barrios cercanos a todo este sector. Son 370 metros lineales completamente habilitados, con señalización e iluminación, para que nuestra gente se mueva más rápido y seguro”, afirmó Char.

El alcalde también explicó que actualmente se trabaja en una de las “orejas” del intercambiador y en la construcción de la glorieta central, la cual contará con tres carriles y un ancho de 12 metros para facilitar el flujo vehicular.

“Fíjense que en tiempo récord hemos construido estos dos puentes, que se complementan con una gran glorieta central con tres carriles que van a permitir un flujo mucho más expedito de este sector, que por mucho tiempo sufrió largas horas de tráfico. Esto es calidad de vida para nuestra gente”, agregó.

Lea también: Congestión vehicular en sectores del norte de Barranquilla por cierre temporal de tramo de la carrera 49C

El tramo habilitado cuenta con señalización definitiva e iluminación, y hace parte de un proyecto que beneficiará directamente a más de 80.000 habitantes y usuarios que diariamente transitan por la avenida Circunvalar.

Actualmente, las obras continúan concentradas en la construcción de la glorieta principal y en los ramales de conexión hacia la Circunvalar tanto en sentido norte como sur, con el objetivo de fortalecer la conectividad y mejorar la movilidad en uno de los sectores de mayor crecimiento urbanístico de Barranquilla.