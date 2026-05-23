Tras finalizar su intervención en el evento desarrollado en la Plaza de la Paz, la candidata presidencial Paloma Valencia confirmó que se están ultimando detalles para que este sábado se dé el encuentro con Sergio Fajardo.

El encuentro se cumplirá a primeras horas de este sábado en la capital del Atlántico, teniendo en cuenta que ambos aspirantes se encuentran de gira por esta zona del país.

“Inicialmente programamos en el Hotel Prado a las 8:00 a. m., pero esperemos que pueda ser más temprano por el cierre de ambas campañas en otros sectores del país”, indicó la aspirante del Centro Democrático.

A su vez, le envió un mensaje al candidato en la previa a su futuro encuentro: “Yo a Fajardo le estoy proponiendo defender la democracia a toda costa, esto es lo que le conviene al país”.

Sumado a esto, confesó que “en esta campaña gobernaremos para todo el pueblo, así que los petristas que se quieran adherir también serán escuchados”.

¿De dónde surgió la invitación?

En la mañana de este viernes, candidata Paloma Valencia volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de construir alianzas de cara a la primera vuelta.

De esta manera, lanzó un mensaje directo al exgobernador Sergio Fajardo, a quien invitó públicamente a conversar sobre el futuro del país y la necesidad de encontrar puntos de coincidencia en medio del actual clima político.

“Necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted, porque es el momento donde hay que pensar en el país”, expresó Valencia, en un mensaje que rápidamente generó reacciones en distintos sectores políticos.

Horas después, el candidato presidencial Sergio Fajardo aceptó públicamente la invitación de Paloma Valencia para sostener dicho encuentro.

“Vamos con ese café, Paloma Valencia. Y hagamos pública nuestra conversación a toda Colombia”, escribió Fajardo, quien además propuso que el encuentro se realice sábado a las 8:00 de la mañana en la cafetería del Hotel El Prado, en Barranquilla.