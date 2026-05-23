El bloqueo que ya completa cinco días en el principal corredor logístico del país, que va de Buga a Buenaventura, en el Valle del Cauca, deja pérdidas diarias de US$90 millones para el comercio exterior. — El bloqueo que ya completa cinco días en el principal corredor logístico del país, que va de Buga a Buenaventura, en el Valle del Cauca, deja pérdidas diarias de US$90 millones para el comercio exterior.

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Por la situación en el puerto del Pacífico, que moviliza cerca del 40% de la carga marítima no minero energética del país, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, indicó que las pérdidas alcanzan una cifra superior a los US$92 millones cada día, distribuidos en US$23 millones en exportaciones y US$69,2 millones en importaciones.

Además, el asunto impacta de manera directa las operaciones de más de 2 mil empresas, que tienen más de 57 mil toneladas diarias de carga represadas.

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Al respecto, el presidente del gremio, Javier Díaz Molina, señaló que “la situación que vive hoy la vía Buga–Buenaventura no solo afecta al comercio exterior, sino a toda la economía nacional. (...) Colombia no puede permitirse que el principal corredor logístico del país permanezca bloqueado durante días, poniendo en riesgo el abastecimiento, las exportaciones y la competitividad”.

Analdex calcula que entre los sectores más perjudicados se encuentran el agroexportador, como el café y sus derivados, el azúcar, la confitería y los aceites; así como las manufacturas, farmacéuticos y químicos.

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Y de las importaciones no han podido pasar vehículos, maíz, soya, fertilizantes, químicos y electrodomésticos.

La directora de Asuntos Logísticos de Analdex, Aura Díaz, aseveró que “aunque Buenaventura posee una de las zonas portuarias más eficientes de la región, estas capacidades se ven seriamente afectadas cuando no existe continuidad en la conectividad terrestre. (...) Los bloqueos generan retrasos, incrementan los costos logísticos y afectan el cumplimiento de las operaciones de comercio exterior, impactando a toda la cadena productiva y al abastecimiento nacional”.

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Por ello, el gremio hizo un “llamado al Gobierno para que se atiendan las demandas de los manifestantes”.

Van 17 bloqueos de esta vía en el año

Colfecar, gremio del transporte de carga y logística, expresó su “profunda preocupación” por las afectaciones que enfrenta el sector, ya que los cierres viales adelantados por los mineros artesanales que piden formalización y suspensión de operativos, impiden el paso diario a 4.634 vehículos de carga y, en promedio, unas 55.698 toneladas de mercancía hacia y desde el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Y dijo que en 2026 se han registrado al menos 17 bloqueos en este corredor vial crucial.