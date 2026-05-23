El candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo se refirió al encuentro que sostendrían la candidata presidencial Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla, en medio de los llamados a construir una eventual unidad política de cara a la primera vuelta presidencial.

Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia, aseguró que acompañará a la senadora del Centro Democrático en el encuentro y destacó la importancia de abrir espacios de diálogo entre sectores alejados de los extremos políticos.

“Va a estar buenísimo. Vamos a estar mañana acompañando a Paloma a ese café con el candidato Sergio Fajardo, que esperamos le traiga muy buenas noticias a ese espíritu de unidad que siempre hemos tenido en el marco de la Gran Consulta por Colombia”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que Valencia invitara públicamente a Fajardo a “tomarse un café” para conversar sobre el futuro del país y la necesidad de construir consensos frente al actual panorama electoral.