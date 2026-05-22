La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella rechazó la circulación de mensajes falsos, supuestamente, se estarían ofreciendo pagos, subsidios o beneficios económicos para asistir al cierre de campaña en Barranquilla.

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A través de un comunicado emitido este 21 de mayo, el movimiento aseguró que la información “es falsa y no hace parte de ninguna instrucción, convocatoria, estrategia o actividad oficial de la campaña”.

Según el documento, la campaña del candidato se ha construido “con el fervor, la convicción y la participación libre de miles de colombianos” vinculados al movimiento Defensores de la Patria, por lo que insistieron en que no se realizan pagos ni se entregan compensaciones para asistir a eventos políticos.

“No pagamos asistencia, no compramos apoyos, no ofrecemos dinero por participar en eventos y no autorizamos a terceros para prometer subsidios, transportes pagos o cualquier tipo de compensación económica en nombre de la campaña”, se lee en el comunicado.

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La organización también afirmó que los mensajes que circulan buscan afectar la movilización ciudadana alrededor del evento político en Barranquilla.

“Los mensajes que están circulando constituyen un intento sucio de empañar una movilización ciudadana real”, expresó la campaña, que además sostuvo que quienes asistirán al cierre lo harán “de manera libre, espontánea y voluntaria”.

Asimismo, la campaña reiteró que la logística e información oficial del evento solo se maneja a través de los canales autorizados.

“La asistencia al cierre de campaña en Barranquilla es voluntaria. La información oficial sobre ingreso y logística fue gestionada exclusivamente a través de la página oficial habilitada por la campaña”, indicaron.

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Además, advirtieron que “ningún chat, intermediario, cadena de WhatsApp o supuesto coordinador no autorizado puede ofrecer cupos, entradas, pagos o beneficios económicos para asistir”.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para no caer en engaños ni compartir cadenas falsas, al tiempo que aseguraron que el cierre de campaña en Barranquilla “será una expresión legítima de respaldo ciudadano y una demostración de que Colombia está lista para ganar en primera vuelta”.