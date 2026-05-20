Con el respaldo de varias comunidades afro, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño encabezó el Gran Cierre Étnico Nacional, junto a su fórmula vicepresidencial, Luisa Fernanda Villegas, en un encuentro con amplia participación de líderes y comunidades afrodescendientes, en el que reiteró que será el candidato que representará sus banderas “como debe ser”.

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El evento, que sirvió como cierre de su campaña para estas comunidades, se llevó a cabo en Medellín.

Durante el evento, la campaña destacó que las comunidades étnicas no pueden seguir siendo vistas solo en época electoral, “sino que deben estar en el centro de una agenda de oportunidades, seguridad, educación, conectividad, respeto cultural y presencia efectiva del Estado”.

Renglón seguido, Uribe Londoño destacó el trabajo construido por su hijo, Miguel Uribe Turbay, cuando se desempeñó como secretario de Gobierno en asuntos étnicos de Bogotá.

“Hay quienes dicen que estoy usando a mi hijo para hacer política. Ojalá pudiera hacerlo. Ojalá pudiera tenerlo a mi lado. Oírlo. Discutir con él. Verlo caminar entre la gente, como lo hacía. Pero no puedo. No puedo porque el terrorismo me lo quitó”, dijo el candidato.