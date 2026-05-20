El presidente Gustavo Petro denunció el pasado martes que el senador Alexander López, del Pacto Histórico, fue víctima de un intento de secuestro, en el departamento del Cauca.

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“Acaban de intentar secuestrar al senador Alexander López. El vehículo blindado del senador fue acribillado a balazos por el grupo armado de narcotraficantes liderado por Iván Mordisco y Marlon”, dijo el mandatario.

De igual manera, Petro indicó que el congresista cambió de vehículo al inicio del recorrido por motivos de seguridad, pero que el atentado sí iba dirigido a él.

El anuncio del jefe de Estado se produjo mientras hablaba sobre el clima de violencia política en el país y hacía referencia a las amenazas y ataques contra dirigentes y líderes sociales en medio del actual escenario preelectoral.

Posteriormente, López confirmó a la emisora Blu Radio que el hecho se registró en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, en el suroeste del país, cuando hombres armados, presuntamente integrantes de disidencias de las Farc, dispararon ráfagas de fusil contra una de las camionetas de su esquema de seguridad.

El candidato Iván Cepeda dijo también que “informaciones preliminares indican que esta macabra acción es obra de un grupo de las disidencias”.

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El aspirante a la Presidencia expresó su “enérgico rechazo al intento de secuestro de Alexander López”, y pidió a las autoridades que se capture a los responsables de hecho criminal.

López había acompañado horas antes a Cepeda en un acto en la capital del Cauca y regresaba a Cali cuando, de acuerdo con estas denuncias, su comitiva fue interceptada.