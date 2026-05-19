Desinformación, municipios en riesgo extremo y estigmatizaciones son las conclusiones del más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) a menos de dos semanas para las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo 31 de mayo.

En el documento, presentado ante décima tercera Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, se analizan las dinámicas de la votación rural en zonas con injerencia de grupos armados ilegales, se actualiza el mapa de riesgo electoral por factores de violencia, se reitera la necesidad de un desembolso expedito de los anticipos para las campañas presidenciales, y se enlistan los desafíos en materia de integridad informativa.

Frente a las recientes denuncias de presión de grupos armados a la población de ciertas regiones del país para que vote por el candidato Iván Cepeda y limitar los actos proselitistas de sus oponentes, la organización encontró que “no se evidencia una correlación estadística significativa entre el control territorial de grupos armados ilegales (GAI) y el éxito electoral específico frente a determinada organización política”, conclusión hecha a partir de un análisis estadístico de los resultados de preconteo de las elecciones al Congreso.

De acuerdo con el informe, en el 57 % de los municipios que cuentan con puestos de votación en zona rural (555 de 975) existe presencia de al menos un grupo armado. De estos, en un 63 % (348 municipios) hay injerencia de un único grupo, mientras que en el 37 % restante (207 municipios) se registran disputas entre varias estructuras ilegales.

Según Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “los partidos que más votos tienen en la ruralidad colombiana son, en general, el partido Liberal y el Partido Conservador. Y en las regiones con presencia de GAI, les siguen el Pacto histórico, el Partido de la U y el Centro Democrático. Es decir, la ruralidad colombiana sigue siendo un escenario de disputa política plural”.

Asimismo, la MOE actualizó la información de su Mapa de Riesgo Electoral por factores de violencia con corte a 30 de abril de 2026. La organización identificó un total de 386 municipios en riesgo, lo que corresponde al 34,4 % de los municipios del país. De estos, 139 están en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio.

Los departamentos más afectados son Cauca (28 municipios en riesgo extremo) y Antioquia (17 municipios en riesgo extremo). Además, la observación electoral pidió a las autoridades prestar atención especial a los departamentos de Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.

Al respecto, la organización aclaró que cuando se señala que un municipio se encuentra en riesgo, no necesariamente significa que la totalidad del territorio municipal esté en tal condición.

En su informe, la organización también advierte que resulta “fundamental definir una ruta expedita” para que las campañas que han solicitado recursos de financiación por vía de anticipo puedan adquirir la póliza de garantías exigida por la ley.

En ese sentido, dijeron, resulta “preocupante” la información recibida por parte de diferentes campañas en las que se informa sobre las dificultades que han tenido para poder acceder a la misma. “Las campañas requieren estos recursos para competir en condiciones equitativas, y cada día de retraso en su entrega ocasiona un daño irreparable a la contienda democrática”, reiteró Barrios.

En lo que se refiere a desinformación identificaron un incremento en las narrativas desinformativas contra el sistema electoral y a las autoridades encargadas de organizar las elecciones. Estas incluyen supuestos escenarios de “fraude electoral” y una presunta cooptación o manipulación de la Registraduría.

“Nos genera especial preocupación el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para la producción de contenidos manipulados, incluyendo deepfakes, audios sintéticos e imágenes falsas que simulan situaciones inexistentes o que atribuyen declaraciones a actores políticos y autoridades públicas. Este tipo de contenidos se viralizan, dificultan la verificación ciudadana y pueden profundizar escenarios de desconfianza y radicalización política”, dijo Frey Muñoz, subdirector de la MOE.