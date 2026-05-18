Cuatro de las grandes figuras históricas del fútbol profesional colombiano anunciaron oficialmente su respaldo al candidato a la presidencia Abelardo De La Espriella.

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En un movimiento que trasladó el fervor de las canchas al escenario político, Faustino “El Tino” Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga y Harold Lozano se integraron a la “Selección del Tigre”, la plataforma con la que el aspirante busca convocar a los ciudadanos ante la proximidad de los comicios.

El anuncio, emitido desde Bogotá por el equipo de comunicaciones de la campaña, utiliza la narrativa y el lenguaje del balompié para trazar un paralelo con la situación actual del país, planteando la contienda electoral como el desafío colectivo más importante para la nación.

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A través de un mensaje conjunto, los exjugadores de la Selección Colombia enfatizaron la trascendencia de la próxima jornada electoral, comparándola con una definición deportiva sin precedentes. De acuerdo con las declaraciones del grupo de exfutbolistas, el panorama nacional requiere un liderazgo decidido para superar las dificultades actuales.

“Hoy la patria se juega la gran final. La más importante de su historia. La que no tiene partido de vuelta”, aseguran.

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Los deportistas argumentaron que el país necesita una conducción con determinación y apego a la identidad nacional para revertir problemáticas sociales y económicas, haciendo un llamado a la cohesión de la población. Según explicaron las leyendas del fútbol, la intención de su propuesta es promover el trabajo conjunto de los ciudadanos: “Este es el momento de unirnos. De jugar como un solo equipo. De defender lo nuestro con el alma. Porque cuando Colombia juega unida, no hay rival imposible ni partido perdido”.

Abelardo De La Espriella presenta sus propuestas bajo la metáfora de una estrategia de juego

Por su parte, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la incorporación de estos referentes deportivos y delineó los ejes principales de su propuesta de gobierno, enfocados en combatir las problemáticas institucionales y de seguridad pública. El aspirante utilizó términos futbolísticos para describir el rol que espera asumir en la administración del Estado.

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“Llegó el momento de entregarle las banderas de la patria al único 10 con el carácter, la coherencia y la táctica clara para salir a golear la inseguridad, la corrupción, el despilfarro y el fracaso de siempre”, señaló el candidato.

La campaña, coordinada bajo la consigna de los Defensores de la Patria, busca canalizar el descontento de los sectores de la población que manifiestan cansancio ante factores como el miedo, la delincuencia, el desorden y el abandono estatal.

La campaña presidencial apunta a una movilización masiva de votantes para el 31 de mayo

Con miras a la jornada democrática programada para el próximo domingo 31 de mayo, la organización liderada por De La Espriella busca incentivar una participación masiva en las urnas. La estrategia de la “Selección del Tigre” apela a motivar a la ciudadanía que diariamente trabaja y mantiene el optimismo en el futuro del país.

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Las proyecciones del equipo de campaña y de sus nuevos integrantes apuntan a consolidar una victoria contundente desde las primeras instancias de la votación.

Bajo la premisa de recuperar la confianza y el crecimiento nacional, el movimiento político instó a los electores a acudir a las urnas con optimismo, manifestando que este año el país logrará un cambio positivo y contundente en su rumbo.