El Ejército Nacional incautó más de 11,6 toneladas de marihuana durante una operación realizada en una zona rural del municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, uno de los mayores golpes al narcotráfico en esa zona, informó la institución.

Lea: Aumentan a $100 millones la recompensa por autores del crimen del coordinador de la campaña de De la Espriella en Meta

El cargamento compuesto por 11.692 kilogramos de marihuana distribuidos en más de 10.000 paquetes, fue hallado en dos viviendas de la vereda Monserrate durante diligencias de allanamiento y registro realizadas por tropas del Gaula Militar de la Vigésima Séptima Brigada, con apoyo judicial y aéreo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.

“El golpe tal vez es uno de los más grandes que se ha dado en el sur del país en los últimos tiempos”, afirmó el brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes, quien agregó que, según información de inteligencia, la droga tendría como destino final Brasil.

Ejército

Según el Ejército la incautación “representa un golpe a las finanzas” de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, específicamente al grupo Comandos de Frontera, señalado de controlar las rutas del narcotráfico en esa región fronteriza con Ecuador.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento de marihuana era transportado mediante corredores clandestinos y rutas fronterizas utilizadas por grupos armados para enviar estupefacientes hacia mercados internacionales.

Lea: Envían a la cárcel a un ginecólogo señalado de haber abusado sexualmente de dos pacientes

Putumayo ha sido escenario permanente de operaciones militares contra grupos armados ilegales ligados al narcotráfico y en marzo pasado la región fue escenario del accidente de un avión militar Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, el peor siniestro de la aviación militar colombiana, en el que murieron 69 uniformados que participaban en misiones contra organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, también reportó el sábado el decomiso de más de una tonelada de marihuana oculta en 2.112 paquetes que fueron hallados en una embarcación en aguas del océano Pacífico.

Lea: Capturan con fines de extradición a cinco personas, incluido un exalcalde, por presuntos nexos con el narcotráfico

Sánchez Suárez también reportó el hallazgo de media tonelada de cocaína tras una inspección en el municipio de Bahía Solano, departamento del Chocó (oeste), donde fueron decomisados 500 paquetes ocultos en un doble fondo de una embarcación, los cuales dieron positivo para el alcaloide.