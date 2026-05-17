Cinco personas requeridas en extradición por autoridades de Estados Unidos fueron capturadas en las últimas horas en Colombia, reportó este domingo el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano.

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Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de la operación ‘Bastión Norte’, liderada por la Policía Nacional, a través de su Dirección de Antinarcóticos, en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación.

Las acciones de dicha operación se desarrollaron de manera simultánea en La Guajira, Norte de Santander y Valle del Cauca, según detalla el reporte oficial.

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La autoridad policial informó que los cinco detenidos son requeridos en extradición por las cortes de Florida y Nueva York por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Concretamente, son señalados de tener nexos con una organización criminal dedicada al envío de cocaína y fentanilo hacia Centroamérica y Estados Unidos.

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Entre los capturados se encuentra alias Chucho, exalcalde de Guachené, Cauca, señalado de coordinar la producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos mediante alianzas con estructuras criminales mexicanas y redes delincuenciales radicadas en Chicago.

“La investigación permitió establecer alianzas criminales con el GAO ELN, el Clan del Golfo y carteles mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, consolidando corredores del narcotráfico desde Colombia con capacidad de movilizar más de cinco toneladas mensuales de cocaína”, detalló la Policía en un comunicado.

Las autoridades también lograron evidenciar el uso de laboratorios clandestinos en Cauca y Valle del Cauca para la producción de fentanilo con destino internacional, así como operaciones de lavado de activos mediante criptoactivos y la modalidad de peso bróker entre Colombia, México y Estados Unidos.

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En el marco de esta ofensiva fue incautada en Chicago la suma de 200 mil dólares producto del narcotráfico y 16 kilogramos de clorhidrato de fentanilo, afectando las finanzas criminales en más de 48 millones de dólares.