Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela detuvieron a un hombre en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) por transportar 315 kilos de marihuana, informó este sábado el Ministerio de Interior y Justicia.

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A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que el sujeto detenido empleaba una fachada de distribución de servicios básicos para movilizar los estupefacientes.

“El modus operandi consistía en perforar o modificar la estructura de los cilindros de gas doméstico para usarlos como dobles fondos. De esta manera, ocultaban los cargamentos de droga en el interior de las bombonas de gas para transportarlos en un camión sin levantar sospechas”, añadió.

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Asimismo, dijo que durante el operativo también fueron incautadas 30 bombonas de gas, un camión y un teléfono celular.

La captura del hombre se dio en un sector céntrico de Maracaibo, capital del estado Zulia, luego de que la PNB recibiera “alertas”.

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El jueves, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) informó de la detención de un sujeto por transportar 3,5 toneladas de drogas, entre cocaína y marihuana, en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia).

A través de una publicación en Instagram, el cuerpo policial indicó que el operativo se llevó a cabo en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, en el que también incautaron una aeronave, 1.200 litros de gasolina y destruyeron un laboratorio.

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Asimismo, dijo que decomisaron 1,1 toneladas de marihuana y 2,4 toneladas de cocaína.

En este operativo también participaron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).

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En 2025, las autoridades venezolanas incautaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era “cocaína destinada a mercados europeos”, según informó el pasado diciembre la Superintendencia Nacional Antidrogas.

En febrero pasado, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.