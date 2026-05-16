El Ejército de Israel confirmó este sábado la muerte del alto cargo del brazo armado de Hamás en Gaza, Izz al Din Al Haddad, en sus ataques contra la ciudad de Gaza el viernes por la noche, según un comunicado castrense.

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“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y la ASI (Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet) anuncian que ayer, viernes, en un ataque de precisión en la zona de ciudad de Gaza, el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado”, recoge el texto.

También en una conversación con ‘Efe’ un alto cargo de Hamás confirmó su muerte, refiriéndose a Al Haddad como un “mártir”.

“Israel asegura que el mártir era el único negándose a entregar las armas del movimiento (Hamás) y que por eso fue atacado, a pesar de la flexibilidad del movimiento a este respecto”, afirmó la fuente.

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“Incluso después de atacar a sus líderes políticos y en el terreno, Hamás permanece comprometido con los términos del acuerdo. Sin embargo, enfatizamos que los mediadores deben apelar a Israel a adherirse a lo pactado”, añade.

Israel le atribuye el liderazgo actual de la rama militar de Hamás, las Brigadas Al Qassam, tras la muerte de su jefe, Mohamed Sinwar, en 2025.

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También le acusa de mantener rehenes en cautividad bajo su mando en la capital gazatí. En la noche del viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó de los ataques contra él a la familia de la exrehén Liri Albag (que salió de Gaza con vida), quien permaneció cautiva cuando Al Haddad lideraba a la milicia en la ciudad de Gaza.

Izz al Din Al Haddad era uno de los últimos altos rangos de largo recorrido en Hamás en la Franja de Gaza.

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‘Efe’ pudo confirmar su muerte este sábado al asistir al funeral de Al Haddad en una mezquita de la capital, en el que también estaban los cadáveres de su mujer y su hija.

En total, siete personas murieron en el bombardeo israelí contra Al Haddad en un edificio del barrio de Rimal de la ciudad. Son más de 850 desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza en octubre de 2025.