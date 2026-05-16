En tiempos donde la desinformación, las dudas sobre los procesos electorales y la polarización política intentan sembrar incertidumbre en las democracias modernas, Colombia parece dar un paso importante hacia la modernización y el fortalecimiento institucional de sus elecciones presidenciales de 2026.

El Consejo Nacional Electoral, bajo el lema “Colombia unida en democracia”, puso en marcha una estrategia tecnológica y logística enfocada en fortalecer la transparencia y la vigilancia ciudadana durante el proceso electoral.

Uno de los pilares más relevantes de esta estrategia es la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, diseñada para permitir que las 12 campañas presidenciales puedan registrar de manera ágil, organizada y segura a sus testigos electorales y auditores de sistemas.

El modelo busca fortalecer la participación política y democratizar el acceso a los mecanismos de vigilancia electoral, permitiendo que cada campaña tenga representación en las más de 120.000 mesas de votación del país.

El presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, señaló que la meta es superar los 1.700.000 testigos electorales acreditados, una cifra que convertiría cada mesa en un espacio permanentemente observado por representantes de las diferentes agrupaciones políticas.

Vigilancia electoral

Uno de los avances más relevantes dentro del proceso es Comitium en Línea, una herramienta tecnológica desarrollada por la empresa LinkTic que permitirá fortalecer la trazabilidad y el monitoreo electoral en tiempo real.

La plataforma incorpora validación de credenciales digitales mediante códigos QR y permitirá que los testigos electorales reporten incidencias directamente desde los puestos de votación a través de una aplicación móvil, incluyendo reportes digitales y fotografías de los formularios E-14 diligenciados por los jurados de votación.

Para Fernán Ocampo, CEO de LinkTic, el objetivo de la herramienta es aportar mayores garantías al proceso democrático mediante tecnología aplicada a la transparencia electoral.

“La tecnología hoy permite fortalecer la trazabilidad, agilizar los procesos y generar mayores niveles de confianza en tiempo real dentro de las elecciones”, afirmó Ocampo.

La importancia de este sistema radica precisamente en la capacidad de contrastar información de manera inmediata. Durante décadas, gran parte de los cuestionamientos electorales en América Latina han estado relacionados con la demora en reportes, la ausencia de evidencia o las dificultades para verificar información en tiempo real.

Con Comitium en Línea, un testigo electoral acreditado podrá informar desde cualquier municipio del país novedades relacionadas con apertura de urnas, material electoral incompleto, presencia de jurados o inconsistencias en mesa, conectando directamente la información con su agrupación política.

Fernán Ocampo, CEO de LinkTic

Observación general

La estrategia también contempla la participación de organizaciones de observación electoral nacionales e internacionales reconocidas por el CNE.

Hasta abril de 2026 ya se habían acreditado misiones de la Unión Europea, la Embajada de Estados Unidos, el Instituto Republicano Internacional (IRI) y organizaciones como la MOE, fortaleciendo así la legitimidad y el acompañamiento internacional del proceso electoral colombiano.

Además, los auditores de sistemas participarán en simulacros de preconteo, digitalización y escrutinio antes de las elecciones, supervisando centros de cómputo y procesamiento de datos.

Tecnología, formación y seguridad

La estrategia de modernización electoral también contempla procesos pedagógicos y de formación para garantizar el correcto uso de las herramientas tecnológicas.

Entre ellos se incluyen capacitaciones en las 32 capitales del país, módulos virtuales, distribución del “ABC del testigo” y el denominado “plan padrino”, orientado al acompañamiento de los actores electorales.

Otro de los componentes destacados es el sistema de autenticación mediante códigos QR para validar credenciales de testigos, observadores y auditores, permitiendo a la fuerza pública y a funcionarios electorales verificar en tiempo real la autenticidad de cada acreditación y reducir riesgos de suplantación o ingresos irregulares a los puestos de votación.

Aunque expertos coinciden en que ningún sistema humano es perfecto y que la tecnología no reemplaza la ética política, la implementación de herramientas como Comitium en Línea representa uno de los avances más ambiciosos en materia de modernización electoral en Colombia durante las últimas décadas.

Hoy, la confianza en las elecciones ya no depende únicamente de los discursos institucionales, sino también de la capacidad tecnológica, la vigilancia plural y el acceso a información verificable en tiempo real.