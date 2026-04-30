La Academia Nacional de Medicina, en articulación con la Universidad de la Costa lideró en Bogotá el 2° Foro de Longevidad & Centenarios, un encuentro académico que reunió a especialistas en medicina, economía y ciencias sociales para analizar el impacto del envejecimiento poblacional y sus implicaciones en los sistemas de salud y en la organización social del país.

El evento, realizado en la Academia Nacional de Medicina, puso sobre la mesa temas como el edadismo en Colombia, la economía de la longevidad, el envejecimiento en contextos de informalidad, la demencia y los factores que inciden en una vida larga y saludable. En este escenario, además, se anunció el lanzamiento de la Encuesta Nacional de Edadismo, una iniciativa clave para comprender las percepciones, brechas y desafíos asociados a la discriminación por edad en el país.

Durante la apertura, el rector de la Universidad de la Costa, Eduardo Crissien Borrero, advirtió que el aumento de la esperanza de vida ya no es un fenómeno futuro, sino una realidad que está transformando la estructura demográfica del país.“La longevidad dejó de ser una ilusión y se convirtió en la gran oportunidad del siglo XXI. El desafío ahora es cómo garantizar que esos años adicionales se vivan con salud, autonomía y dignidad”, afirmó.

Así mismo, señaló que Colombia enfrenta una transición acelerada hacia una población más envejecida, en un contexto de reducción sostenida de la natalidad, lo que plantea presiones sobre los sistemas de salud, pensiones y empleo.En este escenario, destacó la necesidad de cambiar el enfoque de la medicina, pasando de la atención de enfermedades a la prevención y a la intervención temprana sobre los procesos de envejecimiento.

CUC: liderazgo académico y científico en longevidad

En el marco del foro, la CUC reafirmó su papel como líder en investigación y generación de conocimiento en torno a la longevidad, a través de la participación de sus expertos y speakers institucionales: Tito Crissien, BSc, MBA, MSc, PhD, asesor de la Universidad; Juan Manuel Anaya, MD, PhD, profesor investigador y líder del proyecto Centenarios; Iván Lozada, MD, MSc, PhD, director de la Unidad de Cienciometría Biomédica e Investigación Basada en Evidencia; y Lorena Cudris, MSc, PhD, decana del Departamento de Ciencias Sociales, quienes aportaron una visión interdisciplinaria sobre los retos del envejecimiento en Colombia.

Durante el encuentro, la institución presentó avances de iniciativas como el Proyecto Centenarios, orientado a estudiar a personas mayores de 100 años para identificar factores asociados a la longevidad saludable, así como su proyección para consolidarse como un centro y observatorio de referencia en longevidad, capaz de incidir en políticas públicas, investigación aplicada y formación médica.

El evento también sirvió como escenario para referirse al nuevo programa de Medicina de la institución, que busca formar profesionales con enfoque en prevención, investigación y uso de tecnologías como la inteligencia artificial.Según lo expuesto, la formación médica deberá adaptarse a un modelo más predictivo y personalizado, en línea con las tendencias globales en salud.

Un fenómeno con impacto económico y social

Los expertos coincidieron en que el envejecimiento poblacional tendrá efectos directos en la economía, el mercado laboral y las políticas públicas. En particular, se destacó el crecimiento de la llamada economía plateada, asociada a bienes y servicios dirigidos a personas mayores.También se planteó la necesidad de replantear conceptos tradicionales sobre la edad, ante la evidencia de que cada vez más adultos mayores mantienen capacidades cognitivas y productivas por más tiempo.

El foro concluyó con un llamado a anticipar los efectos de este cambio demográfico mediante inversión en ciencia, fortalecimiento institucional y articulación entre academia y sector público.

“La pregunta ya no es si viviremos más, sino qué tipo de sociedad construiremos para vivir mejor durante más tiempo”, concluyó el rector.