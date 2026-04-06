Barranquilla continúa consolidándose como un destino atractivo para la inversión inmobiliaria y el turismo urbano. En este contexto, la firma Trazos Urbanos anunció su llegada a la ciudad con un proyecto que apuesta por el modelo de rentas cortas, una tendencia en crecimiento que combina alojamiento flexible con oportunidades de inversión.

Con más de 12 años de trayectoria, la compañía,liderada por Lucas Gómez Cuartas, ha desarrollado proyectos por más de 1,5 billones de pesos, con más de 280.000 metros cuadrados construidos y 3.100 unidades en distintas ciudades del país. Ahora, su expansión hacia el Caribe tiene a Barranquilla como uno de sus principales focos estratégicos.

Barranquilla, eje del crecimiento en el Caribe

Según explicó Faizel Franco, gerente de Desarrollo Inmobiliario de la compañía, la decisión de llegar a la ciudad responde a su evolución urbana y económica en las últimas dos décadas.

“La ciudad ha demostrado un crecimiento sostenido, con liderazgo público que ha impulsado la inversión privada, generando confianza, seguridad jurídica y oportunidades. Hoy Barranquilla es un punto clave dentro del corredor inmobiliario del Caribe”, afirmó.

El dinamismo de sectores como el turismo, la infraestructura, los eventos y la actividad portuaria ha convertido a la capital del Atlántico en un escenario propicio para este tipo de desarrollos. De acuerdo con cifras del sector turismo, Barranquilla ha venido aumentando su capacidad de atracción de visitantes, impulsada por proyectos como el Gran Malecón, Puerto Mocho y el fortalecimiento de eventos en espacios como Puerta de Oro.

PopUp: inversión y turismo

El proyecto insignia de Trazos Urbanos en la ciudad es PopUp, un edificio de 84 unidades diseñado específicamente para rentas cortas e intermedias, ubicado en el sector de Alto Prado, cerca del Parque Washington.

A diferencia de los modelos tradicionales de vivienda, este formato permite a los inversionistas adquirir un inmueble con escritura individual, pero integrado a una operación centralizada que gestiona su uso y rentabilidad.

“No se trata solo de construir apartamentos, sino de asegurar que esos activos generen valor. Por eso integramos toda la cadena: desde la estructuración hasta la operación, garantizando una experiencia y un modelo eficiente para el inversionista”, explicó Franco.

El modelo contempla que un operador especializado administre el inmueble, optimizando ocupación, tarifas y costos. En este esquema, el operador obtiene ingresos en función de la utilidad generada, lo que alinea intereses con los propietarios.

Tendencia en auge y apuesta a largo plazo

El auge de plataformas de alojamiento flexible y la transformación de los hábitos de viaje han impulsado el crecimiento de las rentas cortas en ciudades intermedias y principales del país. En este escenario, Barranquilla se posiciona como un mercado emergente con alto potencial.

“Hay una tendencia clara hacia experiencias de alojamiento más flexibles, con servicios, pero en espacios que ofrezcan mayor autonomía. Barranquilla reúne condiciones ideales para este modelo: conectividad, actividad económica y crecimiento turístico”, señaló Franco.

El proyecto, que inició ventas en septiembre de 2025, ya alcanza su punto de equilibrio con un número considerable de unidades comercializadas, y se proyecta iniciar construcción en 2026, con entrega estimada para 2028.

Además de este desarrollo, la compañía evalúa nuevos proyectos en la ciudad y otras zonas del Caribe, como Cartagena y Santa Marta, con una visión de crecimiento a largo plazo en la región.

“Le apostamos al Caribe colombiano como un corredor estratégico. Barranquilla, Cartagena y Santa Marta ofrecen dinámicas distintas, pero complementarias, que permiten diversificar la inversión y fortalecer el desarrollo inmobiliario”, concluyó.

Para quienes están interesados en conocer el proyecto PopUp, pueden visitar la página web de la firma: www.trazosurbanos.com.co o seguir sus redes, en Instagram como Trazosurbanosco.

Conozca los detalle de PopUp en el siguiente enlace: https://www.elheraldo.co/pop-up-living/